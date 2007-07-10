50 درصد رتبه های المپیادهای داخلی و خارجی توسط بسیجیان کسب می شود

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، سردار سید محمد حجازی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پیشگامان بسیج دانش آموزی کشور در مشهد با بیان مطلب فوق افزود: عقب ماندگی بسیج در عرصه تحصیل، تهذیب و ورزش پذیرفته نیست و بسیج دانش آموزی در برنامه های خود سازی باید پیشتاز باشد .

فرمانده نیروی مقاومت بسیج اظهار داشت: بسیج می خواهد در برابر دشمن ایستادگی کند، باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد .

وی ادامه داد: ورزشکار همزمان با پیشرفت های ورزشی باید از نظر اخلاقی نیز پیشرفت کند.

حجازی افزود: ورزش هایی ارزشمند است که فضیلت های اخلاقی را حفظ نماید و بسیجی عنصری است که از نظر دانایی و پارسایی و پاکدامنی در حد اعلا است.

وی ورزش را مقدمه ای برای ارتقا بسیجیان عنوان کرد و یادآور شد: بخشی از فعالیت های بسیج ورزش است که بسیج علاوه بر ورزش های قهرمانی در ورزش های همگانی نیز فعالیت دارد .

حجازی با اشاره به ورزش های همگانی بسیج تاکید کرد: 280هزار بسیجی در اردوهای کوهپیمایی جماران شرکت خواهند کرد .

وی تصریح کرد: طرح ولایت دانش آموزی و طرح میثاق تعیین نخبگان بسیجی برنامه های علمی و کنکورهای آزمایشی از برنامه های تابستانی بسیج است .