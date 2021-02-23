ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان کرمانشاهی در دستورکار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پوریانی، مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه بعد از ظهر امروز در آستانه سالروز ولادت امام علی (ع) با سرکشی از برخی خانواده‌های زندانیان این استان با اشاره به لزوم توجه به وضعیت معیشتی خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: ایجاد اشتغال برای زندانیان استان کرمانشاه به منظور تأمین معیشت خانواده‌های آن‌ها با هماهنگی مراکز مختلف در هر ۲ بخش خصوصی و دولتی در دستور کار قرار دارد.

رسول بهرامی پور در این دیدارها که مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه را همراهی کرد به رسالت بسیج مبنی بر کمک به مردم اشاره کرد و افزود: در این راستا تفاهم نامه مشترکی با اداره کل زندان‌های استان کرمانشاه منعقد شده که در آن خدمت به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها در دستور کار سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه قرار گرفت.

به گفته مدیر سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه تاکنون اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.

گفتنی است، در این دیدارها کمک‌های نقدی در مجموع به ارزش دویست میلیون ریال از طرف اداره کل زندان‌ها و سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه به خانواده‌های زندانیان این استان اهدا شد.