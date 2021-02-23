یکی از مطالبات حقوقی ایران، تناقض‌ سازمان ملل در جنگ تحمیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس صبح امروز(سهشنبه) در حاشیه همایش بینالمللی مطالبات حقوقی-بینالمللی دفاع مقدس در جمع خبرنگاران درباره عدم احقاق حقوق ایران گفت: همکاری اعضای شورای امنیت سازمان ملل در طول هشت سال جنگ، با واگذاری سلاح و تجهیزات به رژیم جنایتکار صدام، از نظر سیاسی، تبلیغاتی و حقوقی حمایت کرد.
وی عملکرد سازمان ملل را دچار دوگانگی دانست و گفت: در سالهای جنگ از صدور قطعنامههایی همچون قطعنامه تجاوز عراق به کویت که بلافاصله باعث بیرون کردن عراق از کویت شد جلوگیری کردند. این تناقض و دوگانگی رفتار شورای امنیت سازمان ملل درمورد تجاوز به ایران و تجاوز به کویت توسط عراق را باید مردم دنیا بدانند. این موضوع جز مطالبات حقوقی دولت و ملت ایران است.
ریاست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ضمن محکوم کردن حملات شیمیایی دولت بعث عراق اظهار کرد: حملات شیمیایی به شهرها و مناطق مسکونی، از بین بردن محیط زیست، به شهادت رساندن مردم عادی از جنایات رژیم بعث عراق است. چند صد بار حملات شیمیایی به جبههها و شهرها که مهمترین آنها در سردشت، آبادان و خرمشهر بود و همچنین کشتار وحشیانه مردم مظلوم حلبچه عراق از دیگر جنایاتی است که نسب به آنها سکوت شد.
وی با تاکید بر عدم محکومیت صدام بخاطر جنایاتش بیان کرد: سوال این است که چه کسی این سلاحهای شیمیایی، تجهیزات ساخت آن و مواد اولیه را در اختیار کشور عراق قرار میداد؟ اسناد و مدارک نشان میدهد آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و شرکتهای وابسته به آنها نقش اصلی را در حمایت از عراق داشتهاند.
سرلشکر صفوی در تبیین بخش دیگری از حمایتها از عراق و مشارکت در جنایاتش در هشت سال جنگ با ایران، اظهار کرد: واگذاری تجهیزات سلاحهای کشتار جمعی، موشکهای دوربرد و هواپیماهای پیشرفته از سال ۶۴ به بعد، حجم بالایی در تخریب شهرها، حمله به مناطق مسکونی، حمله زیر ساختهای آب و گاز و نفت و حمله به کشتیهای ایران را باعث شد.
ریاست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با بیان اینکه مشارکت آمریکا در جنگ به نفع عراق بوده است، گفت: حمله به هواپیمای مسافربری ایران و سکوهای نفتی ایران نوعی صرافت در جنگ محسوب میشود.
وی با یادآوری رفتار غیر حقوق بشری رژیم بعث عراق در رفتار با اسیران جنگی اظهار کرد: از ۵۰ هزار اسیر ایرانی تا سال آخر، فقط اسامی ۱۹ هزار نفر از آنها را در اختیار ایران گذاشته بودند. ۳۰ هزار نفر اسیر ایرانی در زندانهای مخفی مورد شکنجه و آزار قرار دادند و یا همچون شهید تندگویان آنها را به شهادت رساندند.
سرلشکر صفوی افزود: اینها قسمتی از مطالبات حقوقی ایران است که در سخنرانیهای حقوقی امروز توسط رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل، وزیر امور خارجه و سایرین بیان شد.
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