فیس بوک انتشار اخبار در استرالیا را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیس بوک اعلام کرد پس ازمذاکره با دولت استرالیا، صفحات خبری را در این کشور فعال می‌کند.

این مذاکرات مربوط به ایجاد تغییرات در قانون پیشنهادی استرالیا است که طبق آن شرکت‌های فناوری باید برای نمایش اخبار رسانه‌های محلی در پلتفرم شأن هزینه‌ای پرداخت کنند.

این قانون به رویارویی دولت استرالیا و شرکت‌های فناوری منجر شد به طوری که هفته گذشته فیس بوک قابلیت اشتراک گذاری و نمایش محتوای خبری در پلتفرم خود را در این کشور مسدود کرد. همین امر انتقادات زیادی از سوی دولت استرالیا و ناشران اخبار را در پی داشت.

اما پس از سلسله مذاکراتی میان جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا و مارک زاکر برگ، مدیر ارشد اجرایی فیس بوک، یک قرارداد اعطای امتیاز بین آنها بسته شد. اکنون پیش بینی می‌شود در روزهای آینده انتشار و مشاهده اخبار این سرویس در استرالیا فراهم شده باشد.

این درحالی است که کشورهای دیگر به دقت روند رویدادها را پیگیری می‌کردند و همچنین برخی از آنها از جمله کانادا و انگلیس مشغول بررسی تصویب قانون مشابهی هستند.

فرایندبرگ در این باره به خبرنگاران گفت: فیس بوک دوباره با استرالیا دوست شد و اکنون اخبار استرالیایی در پلتفرم این شرکت احیا می‌شوند.

هرچند مدت‌ها است که شرکت‌های فناوری بزرگ و رسانه‌ها از مدت‌ها قبل درباره حقوق محتوای خبری در مناطق مختلف با یکدیگر اختلاف دارند، اما قانون پیشنهادی استرالیا گسترده‌ترین دستورالعمل در این زمینه است.