دمای هوای مشهد تا ۱۰ درجه زیر صفر کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اطلاعات اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، از بعد از ظهر امروز (سه شنبه)، به تدریج با ورود سامانه ناپایدار جوی به استان شاهد افزایش ابرناکی و افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.

از فردا چهارشنبه با تقویت سامانه ناپایدار همراه با جریانات سرد شمالی، وزش باد شدید با احتمال بروز خسارت، کاهش قابل ملاحظه دما و در غالب نقاط استان بارش باران و برف پیش بینی می‌شود. از روز جمعه با خروج سامانه ناپایدار، انتظار جوی نسبتاً آرام همراه با افزایش دمای روزانه را خواهیم داشت.

طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۶- درجه سانتیگراد سردترین و مه ولات با بیشینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. در این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد به ترتیب صفر و ۱۱ درجه سانتیگراد بوده است.

همچنین در اواخر وقت امروز افزایش ابرپیش بینی می‌شود، دمای هوای امروز مشهد در گرم‌ترین زمان ۱۴ درجه سانتیگراد است که در سردترین زمان به صفر درجه کاهش خواهد یافت.