حربه دشمن اختلاف افکنی بین مسلمانان است/ شیعه و سنی هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری پیش از ظهر سه شنبه در جمع تعدادی از علمای اهل سنت و شیعه خراسان شمالی اظهار کرد: بعد نبی مکرم اسلام (ص)، اهل‌بیت (ع)، صحابه و تابعین تلاش کردند دین اسلام را منتشر کرده و در همه جهان گسترش دهند؛ اما به مرور زمان بی‌مهری‌ها نسبت به دین مبین اسلام افزایش یافت.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه در کشور ما هم وضعیت به همین صورت بود به‌گونه‌ای که توجه به دین به مرور و تا دوره قاجاریه اندک‌اندک کم می‌شد، گفت: در دوره پهلوی اوضاع بدتر و جنگ با دین به‌صورت علنی شروع شد در حدی که به جای حکومت احکام دین، عده‌ای از روشنفکران غرب‌زده نظریه‌پرداز مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه شدند و برخی از آن‌ها هم مطرح کردند که اگر قصد داریم پیشرفته شویم باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم.

وی اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب هم امام در مقابل تمام گروه‌هایی که قصد داشتند کشور را به سمت دیگری به‌جز دین مبین اسلام ببرند ایستادگی کرد؛ در برابر لیبرال‌هایی که قصد داشتند کشور را به سمت غرب ببرند و توده‌ای‌ها و وابستگان به نظام کمونیستی که می‌خواستند کشور را به سمت کمونیسم ببرند ایستاد؛ به‌گونه‌ای که به مرور زمان این گروه‌ها تضعیف شده و از بین رفتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با بیان اینکه این نظام با خون دل خوردن‌های زیادی به پیروزی رسید، بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب، دشمنان جنگ تحمیلی را آغاز کردند تا نظام نوپای اسلامی را ساقط کنند و پس از پیروزی ملت ایران در جنگ، محاصره اقتصادی را آغاز کردند تا مردم را از دین و نظام دینی روی‌گردان کنند؛ اما در این عرصه نیز به نتیجه‌ای نرسیدند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: دشمنان با جنگ، تحریم، ترور و تهدید نتوانستند این نظام را از پا درآورند و وقتی از انجام این اقدامات نتیجه نگرفتند، با محوریت انگلیس خبیث هم‌اندیشی کرده و به این نتیجه رسیدند که این حکومت را باید با استفاده از دین مورد حمله قرار دهند؛ زیرا این حکومت از طریق دین به پیروزی رسیده و از راه دین هم می‌توان آن را ضعیف کرد؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی کردند تا عده‌ای را به عرصه آورده و از طریق دین، نظام اسلامی را شکست دهند.

وی با بیان اینکه قرار دادن دین علیه دین حربه‌ای با سابقه طولانی است، افزود: دشمنان برای نیل به هدف شوم خود در بین شیعه و سنی گروه‌های تندرویی را درست کردند و این دو را به جان هم انداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند سنی آمریکایی و شیعه انگلیسی همین است؛ زیرا سنی آمریکایی از استکبار پول می‌گیرد و به نام داعش در سوریه و عراق آدم می‌کشد و از آن طرف شیعه انگلیسی به مقدسات اهل سنت توهین می‌کند و بر آتش جنگ و تفرقه می‌دمد.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه استعمار یکی را شیعه انگلیسی و دیگری را سنی داعشی و آمریکایی می‌کند و سپس جنگ این دو در دنیا برپا می‌شود، خاطرنشان کرد: در اختلاف یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مسلمان، ۴ میلیون یهودی سعی می‌کنند یک کشور مسلمان را از جغرافیا حذف کنند.

وی افزود: معلوم است که اگر وحدت اسلامی نباشد و مسلمانان به جان هم بیفتند، دشمن راحت می‌تواند این‌گونه اقدامات را انجام دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری تصریح کرد: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر مسلمان در دنیا وجود دارد؛ اما این‌همه مسلمان و کشور اسلامی حتی یک عضو دائم در شورای امنیت ندارند آن‌وقت انگلیس با کمتر از ۶۰ میلیون نفر جمعیت در سازمان ملل حق وتو دارد؛ یعنی به همراه هم‌پیمانان خود خیلی راحت هر جنایتی را در دنیا مرتکب می‌شوند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در خاتمه با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم عدالت اقتصادی در جامعه ایجاد شود، گفت: معنای این عدالت هم آن است که فاصله اقتصادی و رفاهی بین متن شهر با حاشیه شهر و روستاهای دورافتاده کاهش یابد تا جامعه‌ای الگو برای ظهور امام مهدی (عج) ایجاد کرده و مقدمه حرکت جهانی امام عصر (عج) باشیم.