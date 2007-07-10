کتاب "تصوف در ایران و آسیای مرکزی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در موسسه انتشاراتی "دایک پریس" شهر آلماتی دریک هزار نسخه به زبان روسی چاپ شد.

در فروردین ‪ ۱۳۸۵همایشی درباره ابعاد مختلف تصوف و عرفان، تاریخ گذشته و امروز آن، آثار عارفان بزرگی چون "مولاناجلال‌الدین بلخی، عطار نیشابوری ، امام غزالی" و دیگر موضوعات با شرکت ‪ ۴۰اندیشمند از کشورهای ایران، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در آلماتی برگزار شد. مطالب این کتاب گزیده مقالات آن همایش محسوب می شود.

در کتاب "تصوف در ایران و آسیای مرکزی"، مقاله‌های از اندیشمندان ایرانی "غلامحسین ابراهیم دینانی، اصغر دادبه، سیدباقر کمال الدینی، محمدحسین محمدی، محمدجواد امیدنیا و محمود محمدی عراقی" ازسوی دکتر"صفرعبدالله" و "قربان‌علی ادریسی" از فارسی به روسی ترجمه شده است.

"مراد عوض‌اف" مدیرعامل کتابخانه ملی قزاقستان، "رامین مهمان پرست" سفیر ایران در قزاقستان و "حسن صفرخانی" رایزن فرهنگی ایران در قزاقستان مقدمه این کتاب را نوشته‌اند.