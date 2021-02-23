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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۲۸

وزیر بهداشت یمن:

سازمان ملل اشک تمساح نریزد و اقدام جدی انجام دهد

سازمان ملل اشک تمساح نریزد و اقدام جدی انجام دهد

وزیر بهداشت یمن به شدت از موضع گیری جانبدارانه سازمان ملل از ائتلاف سعودی در جبهه مارب انتقاد کرد و گفت: سازمان ملل اشک تمساح نریزد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، طه المتوکل وزیر بهداشت یمن اعلام کرد: شرم آور است که سازمان ملل درباره اوضاع مارب ابراز نگرانی می کند اما در قبال اوضاع فاجعه بار در یمن از شش سال قبل به علت جنگ سعودی آمریکایی و حمله ناجوانمردانه آنها موضع گیری نمی کند.

وی ضمن انتقاد از نفاق و دورویی سازمان ملل از سازمان ملل خواست که به تعهدات خود در قبال ورود فرآورده های نفتی به یمن به جای اشک تمساح ریختن عمل کند.

وزیر بهداشت یمن تاکید کرد: سازمان ملل به خوبی می داند که بخش بهداشت و درمان یمن به علت ادامه توقیف کشتی های حامل فرآورده های نفتی یمن در آستانه متوقف شدن قرار دارد.

گفتنی است که عربستان سعودی از ششم فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن- فقیرترین کشور عربی- آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور به قدرت، به اهداف و زیادی خواهی‌های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.

نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جمله بهداشت جهانی و یونیسف بارها هشدار داده‌اند که براثر ادامه حملات متجاوزان به یمن، مردم این کشور با قحطی و بروز یک فاجعه انسانی که در قرن گذشته بی‌سابقه است، روبه رو هستند.

کد مطلب 5154568

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    نظرات

    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
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      پاسخ
      برادران یمنی از خدای متعال برای شما صبر و نصرت آنی و دائم می طلبم و از شما برادران خودم می خواهم به غیر خدا اعتماد نکنید و به این سازمان های ساخته و پرداخته ی دشمنان خدا نظیر سازمان ملل و یونسکو و غیر به هیچ عنوان اعتماد نکنید که این ها ابزار دشمنان خدا برای سرکوب یاران خدا هستند.ان تنصرالله ينصرکم

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