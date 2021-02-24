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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

مدیر کل هواشناسی اردبیل خبر داد؛

تداوم بارش برف تا عصر پنج شنبه در اردبیل

تداوم بارش برف تا عصر پنج شنبه در اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بارش برف در مناطق مختلف استان اردبیل تا عصر روز پنج شنبه ادامه داشته و در این مدت به تدریج از دمای هوا کاسته خواهد شد.

سیاوش محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین نقشه‌های هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و گفت: از صبح امروز با شمالی شدن جریانات جوی و نفوذ توده هوای سرد و مرطوب خزری، آسمان استان ابری و مه آلود همراه با بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه بارش برف در استان اردبیل در دو روز آینده تداوم خواهد داشت افزود: با فعالیت این سامانه سرد و بارشی، ضمن وزش باد خزری و بارش برف و باران، کاهش قابل توجه دمای هوا نیز رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل میزان بارش برف را در شهرستان‌های بیله سوار، نمین و خلخال قابل توجه عنوان کرد و گفت: با توجه به میزان بارش برف و کولاک در جاده‌های استان یخبندان و کاهش دید به خصوص در مناطق شمالی استان پیش بینی می‌شود.

محمدی به کمینه دمای رخداد در ۲۴ ساعت گذشته در مناطق مختلف استان اردبیل اشاره کرد و افزود: کمترین میزان دمای ثبت شده در شهرستان سرعین با دمای ۸ درجه سانتی گراد زیر صفر است و مناطق شمالی استان نیز تا ۴ درجه سانتی گراد زیر صفر کاهش محسوس دما را تجربه کرده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به لغزندگی در سطح جاده‌های مواصلاتی و گردنه‌های برف گیر استان، کاهش دید افقی و یخبندان رخ داده و شهروندان ضمن صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی، از تردد غیر ضروری به ویژه در ارتفاعات، نواحی کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها اجتناب کنند.

محمدی ادامه داد: از روز جمعه هفته جاری به تدریج بارش برف در استان اردبیل متوقف شده اما هوای سرد توأم با یخبندان تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 5154574

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