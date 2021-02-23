یک جنبش ضد صهیونیستی در مصر اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، رسانه‌های خبری از تشکیل یک جنبش جدید در مصر با نام جنبش مقاومت در برابر صهیونیسم خبر دادند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از شخصیت‌های معارض مصری در کنفرانس ۲ روزه «اتحاد در برابر عادی سازی روابط» با حضور ۵۰۰ شخصیت برجسته دیگر، شرکت کردند.

در این کنفرانس، شرکت کنندگان مخالفت قاطع خود را با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده و بخشی از معارضان و نخبه‌های فکری و آکادمیک مصر، از تشکیل جنبش مذکور خبر دادند.

در این کنفرانس حمدین صباحی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز علیه عادی سازی روابط، سخنرانی کرد.

عواطف عبدالرحمن استاد دانشگاه قاهره، الحمد الخمیسی ادیب و امین اسکندر یکی از فعالان سیاسی و محمد عبدالحکم دیاب نویسنده مصری در این جنبش ضد صهیونیستی عضو هستند.

در اساسنامه این جنبش به شدت از عادی سازی روابط و طرح معامله قرن و گرایش رژیم‌های عربی به سمت تل آویو انتقاد شده و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است.

همچنین در این اساسنامه آمده است که همگان در کشورهای اسلامی و عربی از جمله مصر باید در برابر هجمه‌های استعمارگرایانه تحت پوشش عادی سازی روابط ایستادگی کنند.