اجرای پروژه جمع آوری پلاسمای بهبود یافتگان کووید ۱۹ در ۲۵ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عشقی، با اشاره به یک ساله شدن ویروس کرونا در کشور، افزود: بزرگترین پروژه سال‌های اخیر انتقال خون را به عنوان یکی از پیشگامان دنیا در استان قم آغاز کردیم در حالی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه کیت، کیسه و تجهیزات کافی نیز در اختیار نداشتیم.

وی خاطرنشان ساخت: جمع آوری پلاسما در استان قم با تکیه بر نیروهای توانمند این استان جهادگرانه پیش رفت و موجب شد فرآورده‌ای ارزشمند را در سخت‌ترین روزهای قرن فراهم کنیم.

عشقی، سازمان انتقال خون را مظلوم و گاهاً مغفول برشمرد و گفت: انتقال خون خالصانه و ایثارگرانه در ایام کرونا تلاش کرد و کارکنان این مجموعه در روزهایی که بسیاری از ادارات در دورکاری به سر می‌بردند در محل کار حضور داشتند.

وی یادآور شد: مظلومیت سازمان انتقال خون ایران حتی در میان دیگر نهادهای سلامت محور نه مسأله‌ای جدید است و نه به سادگی قابل رفع و فراموش شدن است و بهبود این شرایط تنها یک راهکار دارد و آن همدلی همه ما برای ابراز توانمندی‌ها است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران همچنین به عدم وجود حتی یک واحد درسی مرتبط با طب انتقال خون در رشته‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: واحدهایی از جمله طب سنتی در سرفصل دروس رشته‌های پزشکی وجود دارد اما جای خالی انتقال خون حتی در دانشگاه‌ها نیز به شدت احساس می‌شود.

عشقی به تفاوت ساختار سازمان انتقال خون با دیگر مجموعه‌ها اشاره کرد و افزود: ۸۰ درصد از منابع انسانی ما در بخش فنی حضور دارند و با وجود تعداد و میزان کم منابع انسانی و مالی در گسترده‌ای پهناور خدمت رسانی می‌کنیم که مساحت آن به اندازه چند کشور اروپایی است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: با وجود همه کاستی‌ها حضور نیروهای جوان، زنانی توانمند و سپید موهایی مجرب موجب شده است که سازمان عملکرد مطلوبی را به بیماران ارائه دهد.

وی اذعان کرد: سازمان انتقال خون ایران مجموعه‌ای حیاتی است و چنین مجموعه‌ای در ساختار بودجه باید جایگاهی وزین تر داشته باشد.

عشقی در خصوص مطالبات و نیازمندی‌های کارکنان نیز تصریح داشت: در تیرماه امسال همه احکام کارکنان را صادر کردیم و سپس تلاش کردیم تا این بار سقف درآمد اختصاصی را افزایش دهیم تا بتوانیم دیگر مطالبات را پرداخت کنیم و بخشی از ناوگان تجهیزات را به روز و ملزومات استراتژیک را تأمین نمائیم.