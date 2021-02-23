دایره‌ مینا، پلی برای تبادل حق نشر میان آلمان و اردن

به گزارش خبرنگار مهر، آژانس ادبی دایره مینا، به عنوان یک آژانس بین‌المللی ایرانی که روی تبادل محتوایی از خارمیانه به کشورهای سایر نقاط جهان و بالعکس تمرکز دارد به واسطه فعالیت‌های فرامنطقه‌ای، ارتباطات و شناخت از جریان‌های ادبی و سایر بازارهای جهان توانست پلی میان دو نشر اردنی «آ ب ت» و آلمانی «مجینک» باشد. پس از مذاکرات طولانی، نشر آ ب ت اقدام به خریداری حق انحصاری نشر سه کتاب کودک و نوجوان از کتاب‌های نشر مجینک با عناوین «من هم می‌ترسم!»، «ارزش تلاش کردن را دارد» و «شهر کج» کرد.

وجود یک طرف آلمانی در این مبادله موجب، اهمیت خاصی به آن بخشیده است چرا که آلمان از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های اصلی و از اثرگذار در صنعت نشر بین‌الملل شناخته شده است. یکی از نمودهای پویایی صنعت نشر در این کشور تعداد فعالان این حوزه است. برای مثال تنها در شهر برلین فقط تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۳۰۰ نویسنده‌ی مستقل و ۱۹۰ ناشر مشغول به فعالیت بودند. از دیگر نشانه‌های اهمیت نشر آلمان در عرصه‌ی بین‌المللی می‌توان به حجم تبادلات حق نشر و به طور کلی گردش مالی بازار کتاب در این کشور اشاره کرد. مثلاً در سال ۲۰۲۰، گردش مالی بازار کتاب‌های چاپی در آلمان بیش از ۶.۵ و میلیون یورو بود.

این مبادله همچنین از آن جهت اهمیت دارد که اولین تبادل حق نشر به نمایندگی آژانس دایره میناست که هر دو طرف آن غیر ایرانی هستند و فصل تازه‌ای در فعالیت‌های این آژانس ادبی ایرانی رقم می‌زند.