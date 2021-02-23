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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۵۰

با دستور وزیر نیرو

پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای آذربایجان شرقی افتتاح شد

پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای آذربایجان شرقی افتتاح شد

تبریز- آبرسانی به ۳۹ روستای آذربایجان شرقی با جمعیت تحت پوشش ۱۳ هزار و ۶۵۷ نفر و اعتبار ۴۰۷ میلیارد ریال با دستور وزیر نیرو از طریق ارتباط تصویری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز استاندار آذربایجان شرقی در مراسم بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای استان گفت: در بخش نیرو اقدامات بسیار خوبی پس از انقلاب اسلامی انجام شده و در استان آذربایجان شرقی، برق‌رسانی به تمام روستاهای زیر ۱۰ خانوار انجام شده و اکنون روستاهای پنج خانوار در برنامه برق‌رسانی قرار دارند.

محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها، هشت حلقه چاه حفر، بیش از پنج هزار مترمربع مخازن زمینی احداث، بالای ۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری، ۵۲ هزار متر اصلاح شبکه و احداث تصفیه‌خانه در تمام ۳۹ روستا انجام شده و با بهره‌برداری از آنها، چهار هزار و ۵۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی با اشاره به اینکه ۸۹ درصد جمعیت روستایی استان از خدمات آبفا بهره‌مند هستند، گفت: امروز آب شرب ۳۹ روستا در استان تأمین می‌شود که پوشش جمعیت بهره‌مند از خدمات آب شرب را سه درصد افزایش می‌دهد.

وی گفت: در آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۷۰۸ روستای دارای سکنه وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ روستا تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب قرار دارند. در حوزه آبرسانی نیز کارهای بسیار خوبی به خصوص در ارتباط با اقشار پایین جامعه انجام شده است.

کد مطلب 5154600

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