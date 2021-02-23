پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز استاندار آذربایجان شرقی در مراسم بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به ۳۹ روستای استان گفت: در بخش نیرو اقدامات بسیار خوبی پس از انقلاب اسلامی انجام شده و در استان آذربایجان شرقی، برق‌رسانی به تمام روستاهای زیر ۱۰ خانوار انجام شده و اکنون روستاهای پنج خانوار در برنامه برق‌رسانی قرار دارند.

محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها، هشت حلقه چاه حفر، بیش از پنج هزار مترمربع مخازن زمینی احداث، بالای ۱۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری، ۵۲ هزار متر اصلاح شبکه و احداث تصفیه‌خانه در تمام ۳۹ روستا انجام شده و با بهره‌برداری از آنها، چهار هزار و ۵۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی با اشاره به اینکه ۸۹ درصد جمعیت روستایی استان از خدمات آبفا بهره‌مند هستند، گفت: امروز آب شرب ۳۹ روستا در استان تأمین می‌شود که پوشش جمعیت بهره‌مند از خدمات آب شرب را سه درصد افزایش می‌دهد.

وی گفت: در آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۷۰۸ روستای دارای سکنه وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ روستا تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب قرار دارند. در حوزه آبرسانی نیز کارهای بسیار خوبی به خصوص در ارتباط با اقشار پایین جامعه انجام شده است.