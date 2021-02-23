بیطرفی تمام ارکان برگزاری انتخابات مطالبه مردم سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی دفتر خود، با بیان اینکه انتخابات پیش رو یک امتحان دیگر در عرضه انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: باید تمام هم و غم مسئولان ما حضور پرشور مردم در انتخابات باشد.

وی با بیان اینکه بی‌طرفی تمام ارکان برگزاری انتخابات مطالبه مردم سمنان است، افزود: مسئولان و به خصوص جامعه روحانیان استان سمنان می‌بایست از هیچ نامزد و گروهی حمایت نکرده و کمال بی‌طرفی را داشته باشند حتی اگر نامزدی از سمنان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری حضور یافت.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه بی‌طرفی در کنار مشارکت فعال برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات دو رسالت اصلی مسئولان است، تاکید کرد: برگزاری انتخابات پرشور یک وظیفه همگانی است و باید به گونه‌ای عمل شود که هیچ شبهه‌ای در این زمینه پیش نیاید.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه مسئولان همانطور که در مقوله مقابله با کرونا با قدرت و هماهنگی ورود کردند، می‌بایست در موضوع انتخابات نیز چنین عملکردی داشته باشند، تاکید کرد: همراهی و هماهنگی بین مسئولان و مردم در زمینه کرونا یک درس بزرگ برای همه ما بود که می‌توان با همراهی کارهای بزرگی را کرد.

وی با اشاره به ضرورت همدلی در جامعه به مثابه یک نیاز اصلی، بیان داشت: خوشبختانه مردم و مسئولان در استان همراهی خوبی برای مقابله با کرونا داشتند که این امر می‌تواند به مثابه یک الگوی مناسب از همراهی و همدلی در انتخابات پیش رو نیز صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار توجه به بازار شب عید، گرانی و تورم و تنظیم بازار و نظارت از سوی مسئولان شد و گفت: باید عرصه را برای خرید مردم در شب عید بهتر کرد در کنار آن نیز پروتکل‌های بهداشتی کرونا را مورد لحاظ قرار داد.