قدردانی هنرجویان کانون پرورش فارس از مدافعان سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان مهرواره هنری و ادبی «ستاره‌های بی‌نشان» در قالب آثار نقاشی، عکس، شعر و داستانک برای قدردانی از زحمت‌های مدافعان سلامت و کادر درمان در پاییز سال ۱۳۹۹ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

بر این اساس، دلسا نوری، عضو مرکز فرهنگی هنری لارستان استان فارس نیز به عنوان برگزیده این مسابقه در بخش نقاشی نوباوه معرفی شد.

بخش هنری این مهرواره در ۲ قالب «نقاشی» برای گروه‌های سنی «نوباوه» بالای ۴ سال، «نوخوان» بالای ۷ سال، «نونهال» بالای ۹ سال، «نونگاه» بالای ۱۲ سال و «نوجوان» بالای ۱۵ سال و «عکاسی» برای گروه‌های سنی «نوخوان» بالای ۷ سال، «نونهال» بالای ۹ سال، «نونگاه» بالای ۱۲ سال و «نوجوان» بالای ۱۵ سال برگزار شد.

در بخش «نقاشی» ۱۵۴۱ اثر به دبیرخانه مهرواره رسید که بعد از انتخاب اولیه در ۵ گروه سنی اعلام شده، تعداد ۵۱۴ اثر به مرحله پایانی راه یافت.

بر همین اساس در مرحله‌ی پایانی، در بخش «نوباوه» ۵ اثر برگزیده و ۲ اثر شایسته تقدیر، در بخش «نوخوان» ۵ اثر برگزیده و ۳ اثر شایسته تقدیر، در بخش «نونهال» ۵ اثر برگزیده و ۳ اثر شایسته تقدیر، در بخش «نونگاه» ۳ اثر برگزیده و ۳ اثر شایسته تقدیر و در بخش «نوجوان» نیز ۳ اثر برگزیده و ۳ اثر شایسته تقدیر شناخته شد.