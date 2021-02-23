آغاز فراخوان جشنواره «ساختمان برتر سال شهرداری تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی دراین‌باره گفت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به‌عنوان نهاد متولی در امر راهبری و نظارت ساخت‌وساز در نظر دارد تا از طریق برگزاری «جشنواره ساختمان برتر سال» گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفی ساخت‌وساز و افزایش میزان رضایت شهروندان بردارد.

وی افزود: در این جشنواره تلاش می‌شود با توجه به چشم‌انداز و اهداف برنامه ۵ ساله در ایجاد شهری با هویت مطلوب، ضمن ارتقای کیفی فرهنگ ساخت‌وساز در سطح شهر تهران که خود یکی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت زیست شهری است، به اشاعه و ترویج الگوهای برتر در حوزه ساخت‌وساز و معرفی این سرمشق‌ها پرداخته شود.

گلپایگانی تأکید کرد: هدف این جشنواره تشویق سازندگان به رعایت معیارها و استانداردهای مورد تأیید در حوزه ساخت‌وساز هست تا علاوه بر کمک به رفع نیازهای کاربران بنا به بهترین شکل، گامی مثبت در راستای توجه به حقوق شهروندی از طریق ایجاد حس فضای شهری مطلوب برداشته شود. علاوه بر تشویق سازندگان، دیگر هدف این جشنواره، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و تبدیل ساخت خوب به‌عنوان یک مطالبه عمومی در کلان‌شهر تهران و تعمیم آن به‌کل کشور هست؛ اگر در سطحی بالاتر نگاه کنیم، معیارها و استانداردهای ساختمان برتر، دربرگیرنده مؤلفه‌های ارتقای محیط‌زیست بوده که در منشور شهروندی هم به آن اشاره شده است.

وی با اشاره بر مهم‌ترین معیارهای معرفی ساختمان برتر گفت: در انتخاب معماری برتر به مباحث کلیدی همچون طراحی سبز و اصول معماری پایدار، تاب‌آوری سازه‌ای، رعایت استانداردهای ایمنی روز، مطالعات ترافیکی، اجتماعی، بهداشتی، پدافند غیرعامل، نظام عملکردی ساختمان و کارآمدی آن، چشم‌اندازهای شهری و کیفیت ساختمان در حوزه نماهای شهری، کیفیت ساخت و استفاده از فناوری و مصالح مناسب و ماندگار، استفاده از مصالح ساختمانی و محصولات و فناوری‌های تولید داخل توجه شده که مبنای داوری آثار ارسالی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص دسته‌بندی ساختمان‌ها جهت شرکت در این جشنواره عنوان کرد: این جشنواره ۷ گروه از ساختمان‌ها را در برمی‌گیرد که شامل ساختمان‌های مسکونی زیر ۶ طبقه با ۲۲ جایزه، ساختمان‌های مسکونی بالای ۶ طبقه با یک جایزه، مجتمع‌های مسکونی با یک جایزه، ساختمان‌های با کاربری‌های (تجاری، اداری و خدماتی) با ۳ جایزه، ساختمان‌های با کاربری‌های (صنعتی، کارگاهی) با یک جایزه، ساختمان‌های با کاربری‌های (فرهنگی، گردشگری) با یک جایزه و ساختمان‌های بازسازی‌شده با کاربری عمومی با دو جایزه است.

وی افزود: در این دوره ساختمان‌هایی که در بازه زمانی سال‌های ۹۵ الی ۹۹ مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند مجاز به شرکت در مسابقه هستند. اعضای کمیته فنی و هیأت داوران نیز ترکیبی از مهندسین معمار، عمران، شهرسازی، تأسیسات و جامعه شناسان شهری می‌باشند و شرکت‌کنندگان از امروز (پنجم اسفندماه ۹۹) تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ مهلت دارند با مراجعه به سامانه تهران من به آدرس (my.tehran.ir) قسمت «خدمات ملک و شهرسازی» و انتخاب بخش «مسابقه ساختمان برتر سال شهرداری تهران» آثار خود را بارگذاری کرده و به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند. همچنین شماره تلفن‌های (۹۶۰۲۶۱۴۴ و ۹۶۰۲۶۱۸۰) پاسخگوی سوالات احتمالی شرکت‌کنندگان هستند.

گفتنی است آثار ارسالی در تیرماه ۱۴۰۰ در معرض داوری قرار می‌گیرد و برگزیدگان نهایی تا سی‌ام تیرماه معرفی می‌شوند.