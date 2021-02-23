  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۵۷

معاون استاندار آذربایجان شرقی:

بانک‌های خصوصی به تعهدات خود در آذربایجان شرقی عمل کنند

بانک‌های خصوصی به تعهدات خود در آذربایجان شرقی عمل کنند

تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خواستار همکاری کامل بانک‌های خصوصی با دبیرخانه کارگروه‌های مختلف اقتصادی در استان و انجام کامل تعهدات از سوی این بانک‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانگیری ظهر امروز سه شنبه در جلسه مشترک کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و رونق تولید استان در تبریز گفت: تا پایان سال جاری، عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های دولتی و خصوصی استان در بخش جذب و اعطای تسهیلات کرونا، روستایی، اشتغال و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی از عملکرد برخی بانک‌ها در همراهی و همکاری با دستگاه‌های دولتی و خدمات دهی مناسب به ارباب رجوع قدردانی کرد و ادامه داد: عملکرد برخی بانک‌های خصوصی در استان، مطلوب و قابل قبول نیست.

جهانگیری افزود: از مدیران بانک‌های خصوصی در استان به صورت جدی انتظار داریم که در ارتباط با نوع همکاری خود با استانداری و پاسخ‌دهی مناسب به مکاتبات اداری تجدید نظر کنند و در ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز، همکاری‌های لازم را داشته باشند.

وی همچنین خواستار تلاش بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و افزود: بانک‌های استان، تمامی طرح‌های در دست بررسی را تا ۱۵ اسفند، تعیین تکلیف کنند.

کد مطلب 5154611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها