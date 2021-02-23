پرسپولیس بالاخره در فیفا برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کمیته تعیین وضعیت فیفا پس از بررسی ادعای مطرح شده از سوی مارکو استیلینوویچ و لایحه باشگاه، رای خود را به سود پرسپولیس اعلام کرد.

این رای در حالی صادر شد که به طور معمول طرف‌های ایرانی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، پرونده‌ها را در محاکم بین‌المللی با ناکامی پشت سر می‌گذارند.

مارکو مربی بدنساز پیشین سرخپوشان که چندی پیش مطالبات خود را بر اساس حکم صادره از سوی فیفا دریافت کرده بود، در درخواستی مجدد، خواهان دریافت پاداش صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا شده بود که پس از مکاتباتی که از سوی بخش بین‌الملل باشگاه انجام شد، فیفا رای خود را به سود پرسپولیس اعلام کرد.

پرسپولیس با ارائه اسناد مالی مربوطه، دفاعیات خود را ارائه کرد و در نهایت به پیروزی در این پرونده سنگین رسید. رای به سود باشگاه پرسپولیس، ۹ فوریه (۲۱ بهمن) صادر و دیروز دوشنبه، ۲۲ فوریه (۴ اسفند) به باشگاه ابلاغ شد.