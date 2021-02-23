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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

معرفی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خراسان جنوبی

معرفی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در خراسان جنوبی

بیرجند- اعضای هیئت استانی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خراسان جنوبی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و حکم دبیر شورای نگهبان، حجت‌الاسلام علی محمدی به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام مهدی یعقوبی به عنوان قائم مقام و آقایان محمدعلی اسماعیلی، محمدمهدی دیانی و حسن صلاحی به عنوان اعضای این هیئت تعیین و معرفی شدند.

سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.

در این انتخابات، هشتمین رئیس‌جمهور ایران با آرای مردم انتخاب خواهد شد که براساس قانون وظیفه صیانت از آرای مردم و نظارت بر روند انتخابات، برعهده هیات‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است.

کد مطلب 5154622

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