دغدغه مجلس وادار کردن دشمن به عقب نشینی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سرمدی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: مجلس شورای اسلامی روز گذشته دغدغه های خود را برای حفظ منافع ملی کشور و وادار کردن دشمن به عقب نشینی و به رسمیت شناختن حقوق ملت ایران مطرح کرد.

وی بیان کرد: از زمانی که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران تصویب شد، شاهد درخواست مکرر دشمنان برای گفتگو هستیم و بر این اساس لازم است تمامی مسئولان نظام درباره منافع ملی با یکدیگر وحدت و هم افزایی داشته باشند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس عصاره فضائل ملت است و ما نباید اجازه دهیم که شان مجلس و نمایندگان مورد هجمه قرار گیرد.

سرمدی تاکید کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب است و تخطی از آن ظلم به مردم است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ماموریت نمایندگان مجلس آن است که مشکلات مردم را حل و فصل کنند و اقداماتی را در جهت حل مشکلات بیکاری جوانان و مسائل معیشتی مردم انجام دهند چرا که مردم از این وضعیت ناراضی هستند.