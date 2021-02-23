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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۰۴

طی حکمی صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست جمعیت هلال احمر سنقر و کلیایی

انتصاب سرپرست جمعیت هلال احمر سنقر و کلیایی

کرمانشاه- طی حکمی از سوی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه سرپرست این جمعیت در شهرستان سنقر و کلیایی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی فرزین معتمدی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه سرپرست هلال احمر شهرستان سنقر و کلیایی منصوب شد.

در این حکم سعید عمرانی به عنوان سرپرست جدید جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر و کلیایی منصوب شد.

گفتنی است، پیش از این مصطفی متولیان سرپرستی جمعیت هلال احمر شهرستان سنقر و کلیایی را به عهده داشت، در دوران مسئولیت متولیان، رسول شریفی به عنوان معاون شعبه و مسئول امداد و نجات، منصوره اسلامی به عنوان مسئول امور جوانان و فروزان شبانی به عنوان مسئول امور داوطلبان مشغول به فعالیت بودند.

کد مطلب 5154627

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