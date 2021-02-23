به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای تربیت‌بدنی و ورزش استان که در محل استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امروز در عرصه ورزش به ویژه ورزش همگانی باید به گونه‌ای عمل کنیم که جامعه بیش از پیش به فعالیت در این عرصه حضور داشته باشد، افزود: ورزش همگانی نیاز به امکانات زیادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای انجام فعالیت‌های ورزشی در عرصه همگانی می‌توان با کم‌ترین امکانات نسبت به انجام این گونه فعالیت‌ها اقدام کرد، تصریح کرد: ورزش یکی از ابزار موثر در ارتقای سلامتی جامعه بوده و این موضوع در شرایط کرونایی بیش از پیش احساس می‌شود، به همین خاطر باید فرآیندهای ورزشی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام شود.

خلیلی با یادآوری اینکه شیوع ویروس کرونا در جامعه باعث شده است تا فعالیت‌های ورزشی به صورت مجازی دنبال شود، ادامه داد: این اداره‌کل تلاش کرده است تا با اجرای برنامه‌های مختلفی چون طرح آماده‌باش، ورزش در خانه، ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، طرح طبیعتگردی و … ورزش را در شرایط کرونایی پویا و زنده نگه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه مسابقات مجازی، طرح آوای همسایگی، لیگ تندرستی، طرح دفاع از خود و طرح کمک‌های مومنانه به آسیبدیدگان ناشی از ویروس کرونا، از جمله سایر برنامه‌های به اجرا گذاشته شده است، اظهار کرد: رفتار امروز ما در قبال ورزش تعیین خواهد کرد که در دوران پساکرونا جامعه تا چه حد به لحاظ فعالیت‌های ورزشی پس‌رفت داشته است.

خلیلی بر لزوم حمایت بخش خصوص از مقوله ورزش در راستای ارتقای نشاط و تندرستی در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: ورزش صبحگاهی و عصرگاهی را می‌توان در فضاهای روباز و ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام داد که خوشبختانه با توجه به گرم شدن هوا، این موضوع در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد.

وی ضمن گله‌مندی از دستگاه‌هایی که سالن ورزشی خود را در اختیار هیئت‌های ورزشی استان قرار نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هزینه احداث این سالن‌ها از بیت‌المال تامین می‌شود، به همین خاطر فعالیت هیئت‌های ورزشی در این سالن‌ها درخواست غیرمعقولی نیست.