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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۴۹

ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی بانک تجارت آغاز شد

ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی بانک تجارت آغاز شد

ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی بانک تجارت به منظور تکمیل کادر اجرائی شعب و ادارات در سمت بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‏‏‏‏-تحویلدار) و متصدی امور اداری آغاز شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این بانک به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان و تکمیل کادر اجرایی شعب و ادارات خود در سمت بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‏‏‏‏-تحویلدار) و متصدی امور اداری بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، نیروی انسانی مورد نیاز خود را در تمامی استان‌های کشور در مقطع تحصیلی کارشناسی پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی علمی، آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی، با انعقاد «قراردادکار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی» استخدام می‌کند.

بر همین اساس فرآیند ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی از ساعت ۸ صبح شنبه مورخ ۲ اسفند ماه لغایت ساعت ۲۴ جمعه مورخ ‏۸ اسفند سال جاری از طریق سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور (لینک) انجام می‌شود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5154661

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