ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی بانک تجارت آغاز شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این بانک به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتریان و تکمیل کادر اجرایی شعب و ادارات خود در سمت بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت‏‏‏‏-تحویلدار) و متصدی امور اداری بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه استخدامی بانک، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، نیروی انسانی مورد نیاز خود را در تمامی استان‌های کشور در مقطع تحصیلی کارشناسی پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی علمی، آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی، با انعقاد «قراردادکار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی» استخدام می‌کند.

بر همین اساس فرآیند ثبت نام متقاضیان آزمون استخدامی از ساعت ۸ صبح شنبه مورخ ۲ اسفند ماه لغایت ساعت ۲۴ جمعه مورخ ‏۸ اسفند سال جاری از طریق سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور (لینک) انجام می‌شود.

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