۹ مبتلا به کرونا طی یک روز جان باختند/ افزایش مجدد ابتلا در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله حسینی بعد از ظهر سه شنبه با حضور در استودیو سلامت فارس در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۶۳۲ هزار و ۴۳۹ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۱۷۴ هزار و ۲۱۸ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۳۱ هزار و ۱۵۷ مورد تست سریع کووید ۱۹ انجام شده که از این تعداد دو هزار و ۶۷۶ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۱۷۶ هزار و ۸۹۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

وی مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز ۵۱۳ نفر اعلام کرد و افزود: متأسفانه از این تعداد، ۸۵ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

او در ادامه با اعلام جان باختن ۹ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تا کنون را سه هزار و ۲۳۳ اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه همچنین از بهبودی ۱۶۸ هزار و ۷۷۱ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

او با اشاره به اینکه سال گذشته در چنین روزی، نخستین مورد مثبت در استان فارس شناسایی و اعلام شد، گفت: در ابتدا به نظر می‌رسید با اعمال محدودیت‌های دو سه هفته‌ای و گرم شدن هوا، دوران کرونا ویروس به سر برسد و روزهای سخت تمام شود، اما اکنون با گذشت یک سال از این بحران، نه تنها روزهای سخت به پایان نرسیده، بلکه بحران‌های جدید و گونه‌های جدید ویروس، مانند «کرونای انگلیسی» نیز افزوده شده است.

دکتر حسینی با بیان اینکه روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، اما امید برای داشتن روزهای بهتر وجود دارد، تاکید کرد: برای اینکه روزهای بهتری پیش رو داشته باشیم، به دو عامل همدلی و همراهی عمومی و رعایت نکات بهداشتی نیاز داریم.