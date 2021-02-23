سنندج میزبان مرحله نخست پلی آف لیگ دسته یک بسکتبال کشور شد

سید صباح قریشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دور رفت و برگشت مرحله نخست پلی آف رقابت‌های لیگ دسته یکم باشگاه‌های کشور بین تیم‌های گروه «الف» و «ج» منطقه شمال طی روزهای هفتم لغایت نهم اسفندماه به مدت سه روز در شهرهای سنندج و اسدآباد برگزار می‌شود.

وی افزود: خانه بسکتبال کردستان در اولین دیدار خود، ساعت ۱۷ روز پنجشنبه هفتم اسفندماه در سنندج به مصاف تیم خانه بسکتبال قم می‌رود و پاس کامیاران دیگر نماینده استان نیز ساعت ۱۵ روز پنجشنبه هفتم اسفند در همدان به مصاف تیم مهرام تهران می‌رود.

قریشی خاطرنشان کرد: با پایان رقابت‌های مرحله گروهی لیگ یک در گروه‌های چهارگانه شمال ۱۶ تیم به مرحله نخست پلی آف راه یافتند که این تیم‌ها در دو مسابقه رفت و برگشت به مصاف هم خواهند رفت و در پایان هشت تیم پیروز به مرحله بعدی پلی آف راه پیدا خواهند کرد.

وی اعلام کرد: در مرحله اول پلی آف اول و دیدارهای نخست خانه بسکتبال کردستان با خانه بسکتبال قم، خانه بسکتبال کرمانشاه با بانی نو تهران، مهرام تهران با پاس کامیاران، مدرسه بسکتبال آتشی با خانه بسکتبال اسدآباد، نبوغ اراک با ملوان بندرانزلی، خانه بسکتبال صومعه‌سرا با آویژه صنعت پارسا، شهرداری نوین گرگان با عقاب تهران و خانه بسکتبال خراسان با دانش فراز البرز دیدار خواهد کرد.