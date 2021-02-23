افزایش هشت و نیم درصدی ازدواج در شهرضا طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفرانی کجانی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی که در فرمانداری شهرستان شهرضا برگزار شد، اظهار داشت: سیاست‌های جمعیتی مجموعه تدابیر و تصمیماتی است که دولت‌ها دنبال می‌کنند تا میزان کاهش یا افزایش جمعیت را مطابق برنامه‌ریزی‌های خود بسنجند.

وی با اشاره به اینکه در صورت نداشتن آمارهای صحیح و دقیق برنامه‌های مربوط توسعه دچار اختلال می‌شود، افزود: سیاست گذاران با به اشتراک گذاشتن آمارهای جمعیتی می‌توانند نسبت به میزان رشد جمعیت، برنامه‌ریزی‌های دقیق داشته باشند و محاسبات خود را برای برنامه‌ریزی، محققان و پژوهشگران در اختیار نظام قرار دهند.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تصریح کرد: ثبت آمار ولادت و وفات در مهلت قانونی می‌تواند در امر انتخابات، شناخت جمعیت هدف آموزش و پرورش و امر سربازی و اعزام به خدمت کمک شایانی کند.

غفرانی کجانی از کاهش جمعیت در استان خبر داد و بیان داشت: هرساله ما با پدیده کاهش جمعیت نسبت به سال‌های گذشته روبرو هستیم به نوعی که رشد جمعیت در استان اصفهان و شهرستان شهرضا در سال جاری نسبت به سال گذشته هفت دهم درصد بوده است.

وی گفت: اگر کاهش جمعیت ادامه داشته باشد با جامعه‌ای سالمند در دهه ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ رو به رو خواهیم شد که جلوگیری از این امر برنامه‌ریزی دقیقی را می‌طلبد.

ثبت احوال یک عامل محرک برای توسعه نظام اداری

در ادامه جلسه رئیس ثبت احوال شهرستان شهرضا گفت: اداره ثبت احوال با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه تولد، وفات، ازدواج و طلاق و دارا بودن اطلاعات انسانی قوی و پر محتوا همیشه توانسته یک عامل محرک برای توسعه نظام اداری و یک مبنای مهم برای زیرساخت‌های دولت الکترونیک به شمار بیاید.

علی صدری با بیان اینکه کشور در طول ۴۰ سال گذشته با تحولات عظیمی از لحاظ جمعیتی در بحث ازدواج و ولادت مواجه بوده است، افزود: اداره ثبت احوال متصدی ارائه آمارهای انسانی است که برای برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.