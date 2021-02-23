به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و طی تذکر شفاهی در جریان بررسی لایحه بودجه، گفت: نماینده دولت در جریان بررسی بودجه مباحثی را مطرح می کند که کاملاً خارج از بحث است و مدام می گویند که ما موافق گرانی ها نیستیم و می خواهیم قیمت ها ثابت بماند.

وی بیان کرد: در این جا این سوال مطرح می شود که اگر دولت موافق گرانی نیست، پس چه کسی باعث دلار ۲۶ هزار تومانی، سکه ۱۲ میلیونی، گوشت ۱۵۰ هزار تومانی، افزایش قیمت ۸۰ درصدی مسکن و تورم ۶۲ درصدی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آیا گرانی ها را مجلس به وجود آورده است؟ عجیب است که جای مدعی و منکر عوض شده است. گرانی ها مشخص است که نتیجه سیاست های چه کسانی است اما دولتمردان به گونه ای مظلوم نمایی می کنند که گویا دولت دیگری سر کار است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیا شاکله لایحه بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود، منشأ تورم نمی شد؟ آیا دولتمردان می دانند که قیمت فولاد و سیمان چه قدر شده است؟

وی افزود: لازم است دولتمردان پشت تریبون مجلس بگویند عامل این گرانی ها چه کسانی هستند؟ چرا که با این حرف هایی که دولتمردان می زنند، تصوراتی برای مردم به وجود می آید و فکر می کنند که عامل گرانی مجلس است.