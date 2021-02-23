به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری ظهر سه‌شنبه در نشست فعالان فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: کارگروه‌های تخصصی به منظور اجرایی کردن سند توسعه فعالیت‌های قرآنی استان تشکیل شده است.

وی با تقدیر از حمایت‌های امام جمعه بوشهر در تدوین این سند فاخر افزود: سند راهبردی فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر در سال ۹۵ تصویب شد و در همان زمان مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و به استان ابلاغ شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: در فصل ششم این سند به ضرورت روزآمدی سند اشاره و تاکید شده این سند باید هر پنج سال مورد بازنگری قرار بگیرد و نکاتی که به اقتضای گذر زمان باید در آن لحاظ شود مورد توجه قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام طاهری اظهار داشت: طبق این سند، بازنگری سند و پیشنهاد نقشه راه پنج ساله فعالیت‌های قرآنی، بر عهده شورای هماهنگی توسعه فعالیت‌های قرآنی گذاشته شده، اما با توجه به اینکه این شورا دیگر فعال نیست، این نگرانی در بین اصحاب قرآنی استان وجود داشت که محتوای ارزشمندی که در قالب این سند تولید شده به حاشیه رفته و روی زمین بماند و مسئولیتی که بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده، مورد فراموشی قرار بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: در اولین دیداری که بنده با فعالان قرآنی استان داشتم، مطرح شد که فعالیت هوشمند و راهبردی در عرصه قرآنی باید دوباره احیا شود و اهتمام جدی‌تری هم برای اجرای آن باشد.

وی با بیان اینکه در آن جلسه، پنج کارگروه با توجه به حوزه‌های تخصصی قرآن از اساتید قرآنی استان تشکیل شد و طی جلساتی منظم، پیشنهادهای عملی را تدوین کردند، تأکید کرد: این پیشنهادها، نقشه راه عملی تحقق سند در دو مقطع سال ۱۴۰۰ و پنج ساله دوم را ترسیم کرده است.

حجت‌الاسلام طاهری ابراز داشت: پیشنهادهای این پنج کارگروه بر اساس اهداف و راهبردهایی که در سند معین شده، در صحن شورای مطرح شده و امیدواریم پیشنهادهای فعالان قرآنی مورد بررسی و تصویب شورای فرهنگ عمومی استان قرار بگیرد و در نهایت به قانون تبدیل شود.