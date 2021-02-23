فعالیت یک سامانه بارشی در جو لرستان از اواخر وقت چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه‌ای شرایط جوی مورد انتظار در این استان را توصیف کرد.

براین اساس، فعالیت یک سامانه بارشی از اواخر وقت چهارشنبه در جو لرستان آغاز می‌شود که نوع مخاطره آن ابرناکی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق، در ارتفاعات و گردنه‌ها و نواحی سردسیر بارش برف، گاهی وزش باد شدید، کاهش دمای روزانه و احتمال تگرگ خواهد بود.

منطقه اثر این سامانه بارشی همه نقاط استان به ویژه نیمه شرقی لرستان است.

زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی غروب پنجشنبه پیش بینی شده و اثر مخاطره آن نیز اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی سطح جاده‌ها، ایجاد رواناب‌های سطحی، احتمال آبگرفتگی معابر، کولاک برف در گردنه‌ها، احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی و … خواهد بود.

توصیه شده است که در سفرهای برون شهری به ویژه مناطق کوهستانی احتیاط شده و کنترل و بازگشایی آبروها و کانال‌ها، عدم صعود به ارتفاعات، آمادگی تجهیزات برف روبی و تجهیز خودروها به امکانات ایمنی و گرمایشی، اطلاع رسانی به موقع به راهداری جهت جلوگیری از مسدود شدن احتمالی جاده‌های کوهستانی و سایر اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.