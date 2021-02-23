کتاب «ایستگاه آخر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در قطع رقعی از سوی انتشارات نای بند به چاپ رسیده، گزیده‌ای از مطالب این روزنامه‌نگار در صفحه حوادث هفته نامه خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ است.

کتاب ایستگاه آخر شامل روایت‌هایی از بند زنان، کانون اصلاح و تربیت و راهروهای دادگاه بوشهر است.

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب خود ابراز امیدواری کرده با توجه به موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در این کتاب، ایستگاه آخر بتواند چراغ راهی پیش روی جوانانی باشد که به‌جای تکرار تلخی‌ها، با آگاهی و شناخت دقیق‌تر در همه مراحل زندگی قدم برداشته و از آسیب‌ها مصون بمانند.

این کتاب با چهار مقدمه مطبوعاتی، جامعه‌شناختی و حقوقی در ۱۲۴ صفحه و با قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر شده است.