آمادگی «شیخ دیاباته» و تردید درباره بازی قائدی مقابل مس

به گزارش خبرنگار مهر، وقفه یک هفته‌ای در آغاز نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر، از این جهت به سود استقلال شد که احتمال بازگشت بازیکنان مصدوم این تیم به شرایط مسابقه زیاد می‌شود.

بابک مرادی و داریوش شجاعیان آخرین مصدومان استقلال بودند که در تلاش هستند تا روز دیدار مقابل مس رفسنجان شرایط حضور در میدان را پیدا کنند و به ترکیب تیم شان اضافه شوند.

همچنین شیخ دیاباته هم که در نیم فصل اول کمتر به بازی گرفته شد و عمده زمان فصل را با مصدومیت سپری کرد، با استفاده بهینه از این تعطیلات به شرایط آرمانی نزدیک شده و این باعث می‌شود دست محمود فکری در این دیدار باز باشد.

اما از سوی دیگر مهدی قایدی در یک هفته گذشته از حضور در تمرینات آبی پوشان خودداری کرده و زمان بازگشت وی به تمرینات هم مشخص نیست و این احتمال وجود دارد به خاطر طولانی شدن دوران غیبت، شانس حضور در بازی مقابل مس رفسنجان را از دست بدهد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۱ اسفند در شهر رفسنجان برگزار می‌شود.