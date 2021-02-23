به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در برنامه «رویداد» رادیو گفتگو در خصوص اقدامات وزارت کشور برای برپایی انتخابات ۱۴۰۰، اظهار کرد: یکسال اخیر با کرونا درگیر هستیم که قطعاً در انتخابات تأثیر دارد.

وی گفت: سال گذشته اولین انتخابات کرونایی را داشتیم که البته ابتدای ورود این ویروس بود و پروتکل‌ها نیز جزو اولین‌ها بودند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه مرحله دوم انتخابات در شهریور با پروتکل‌های بالاتری صورت پذیرفت، گفت: انتخابات ۱۴۰۰ با پروتکل‌های دقیق‌تر برپا می‌شود.

عرف ادامه داد: مسئله اساسی برای ما اینست که بتوانیم میان حضور مردم و سلامت، نقطه‌ای بهینه پیدا کنیم که ضمن مشارکت مردمی، سلامتی جامعه به خطر نیفتد.

وی گفت: در کمیته اجتماعی بحث‌هایی همراه با وزارت بهداشت دنبال شده است که چند مقطع از انتخابات را پوشش می‌دهد که مرحله نخست آن، ثبت نام است. شوراها جمعیت قابل توجهی را به خود می‌بیند و سلامتی همه ثبت نام کننده‌های آن مهم است؛ البته ثبت نام به شکل غیر حضوری خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: ثبت نام را از طریق فرایندهای موبایلی دانست و افزود: تطبیق با نام مسئله‌ای است که با همکاری هیئت نظارت در حال بررسی است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ما افراد را از طریق کد ملی و کارت بانکی احراز می‌کنیم؛ افراد بر اساس قانون باید مراجعه نمایند که اگر در نهایت قرار باشد کسی مراجعه کند، باید پرسشنامه‌ای را پر کند و مراحل ثبت نام از قبل انجام شده است.

عرف افزود: مرحله تبلیغات نیز جزو دغدغه‌های ماست ولی در حوزه ریاست جمهوری که میتینگ‌ها و ستادها را در بر دارد، تلاش خواهیم کرد با استفاده از رسانه و فضای مجازی، شاهد هیچ حضوری نباشیم مگر با رعایت پروتکل‌ها که احتمالاً در فضای باز خواهد بود.

وی گفت: طی جلسه‌ای که با مرکز ملی فضای مجازی، بحث‌های بسیاری صورت گرفت تا از همه ظرفیت‌های این فضا بهره ببریم تا فضای حضوری، به سمت اقدامات غیر حضوری پیش رود.

رئیس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: ما از ظرفیت ستاد ملی کرونا و موافقت شورای نگهبان تلاش داریم نماینده‌ها در رسانه‌های محلی خود اقدام به تشریح برنامه‌ها کنند و تلاش داریم تبلیغات نیز حتی الامکان غیر حضوری باشد.

وی در خصوص اقدامات روز رأی‌گیری هم گفت: تلاش داریم به‌نحوی مدیریت کنیم که مردم با تراکم روبرو نشوند.

عرف همچنین از تعیین سقف ۱۰۰۰ رأی برای هر صندوق خبر داد و افزود: صندوق پر تراکم نخواهیم داشت و صداوسیما همچون گذشته از صفوف طویل مردمی گزارشی نخواهد داشت.

معاون سیاسی وزیر کشور در این‌باره گفت: خیال مردم از لحاظ تعدد شعب و صندوق‌ها باید راحت باشد و مردم می‌توانند با مراجعه با یک نرم افزار، خلوت‌ترین شعب را انتخاب نمایند.