یک فوتی جدید کرونایی در استان بوشهر/ ۷۷ نفر بستری هستند

سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهد افزایش موارد ابتلای به کرونا در استان بوشهر هستیم که میطلبد همه افراد اهتمام جدی برای رعایت پروتکلها و استفاده از ماسک داشته باشند.
وی بیان کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۱ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شدهاند و همین تعداد هم با حال خوب از بیمارستانهای استان ترخیص شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: هماکنون ۷۷ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری هستند که ۱۶ نفر تحت مراقبت ویژه بوده و ۹ نفر به کمک دستگاه تنفس دارند.
وی با اشاره به ثبت یک فوتی جدید کرونایی در استان بوشهر ادامه داد: مجموع جانباختگان کرونا در استان بوشهر به ۸۸۱ مورد رسیده است.
کشمیری افزود: تاکنون ۱۹ هزار و ۹۵۳ مورد مثبت کرونا در استان بوشهر شناسایی شده است.
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