امانتداری شرط اساسی برای یک مشاور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در آئین تحلیف مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و با تقدیر از ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه، بر لزوم بهره‌گیری از نیروهای دلسوز، جوان و انقلابی در گام دوم انقلاب تاکید و اظهار کرد: امروزه اگر می‌خواهیم قضاوت به حق داشته باشیم علاوه بر قاضی عادل و امانت دار و عاقل، نیاز به وکیل، کارشناس و مشاور است.

وی بیان کرد: یک وکیل باید امانت دار و دلسوز باشد و بر اساس حق قدم بردارد و قلم بزند و اگر قاضی عالم، عادل، امانت دار و دلسوز با وکیل و کارشناس که متخصص و دلسوز باشند و بر اساس حق نظر دهند عدالت و قضاوت مورد نظر خداوند متعال تحقق پیدا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جایگاه بنیاد خانواده در دین مبین اسلام و قانون اساسی اظهار کرد: رکن بنیاد خانواده زن و شوهر است و اگر بخواهد بر یک مبنای صحیح، دقیق و قابل دوام پی‌ریزی شود مقدماتی دارد که باید به آن‌ها توجه شود و بعد از پایه گذاری صحیح باید آموزش‌های لازم انجام شود.

وی با اشاره به نقش پررنگ اخلاق در خانواده بیان کرد: اگر تکالیف را با اخلاق همراه نکنیم خیلی اوقات ممکن است بنیاد خانواده مطلوب را نداشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر یک خانواده سالم شد جامعه و آینده سالم است، گفت: اگر یک خانواده دچار فروپاشی شد فقط ضرر به زوج و زوجه نمی‌خورد بلکه به فرزند آن‌ها و دیگرانی که با آن‌ها ارتباط دارند نیز آسیب وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: باید بدانیم که بنیاد خانواده یکی از مسائل بسیار مورد اهتمام است و اگر توانستیم از فروپاشی یک خانواده جلوگیری کنیم کار بزرگی کرده‌ایم و آسیب بزرگی را از جامعه دور کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: امروز همه و همه مسئولان نظام و مسئولان فرهنگی باید در خصوص ازدواج و خانواده اهتمام کنیم.

وی با اشاره به جایگاه مهم مشاوران خانواده، گفت: باید برای تحکیم بنیان خانواده مشاوره دهیم و قرار است شما مشاوری خوب و امین برای تحکیم خانواده شوید؛ اولین کار در این زمینه این است که بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت قدم برداریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: اولین وظیفه ما این است که مطالب مشاوره را بر آموزه‌های دینی پایه‌ریزی کنیم و از تجربه‌های عقلا در دنیا نیز استفاده نمائیم.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: لازم است آسیب شناسی صورت گیرد تا مشخص شود کسانی که مشاوره دادند، نتیجه مشاوره آن‌ها چه شد؛ آیا مشکل حل شد یا خیر؟ باید از نقاط قوت و ضعف مشاوره‌ها برای آینده استفاده کرد.

معاون اول قوه قضائیه بر کوتاه شدن فرآیندهای جذب و معیار داشتن در مصاحبه‌ها و اخبارهای شفاهی تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اذعان کرد: باید مبانی و معیارهای علمی منطبق بر مبانی خودمان شناسایی شود و بر اساس آن اقدام شود.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه امانتداری شرط اساسی و اصلی برای یک مشاور است، گفت: باید در زندگی افراد قدری ورود کرد که تأثیر در جلوگیری از فروپاشی و تزلزل داشته باشد و باید در این زمینه امانت دار بود.

در پایان این مراسم، با اهدای پروانه، از سوی کارشناسان ادای سوگند انجام شد.