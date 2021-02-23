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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۲۴

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

ساخت خانه های زلزله زدگان سی سخت تا مردادماه تکمیل می شود

ساخت خانه های زلزله زدگان سی سخت تا مردادماه تکمیل می شود

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تلاش دولت بر این است که مردم شهرستان دنا مرداد ماه در خانه های خود ساکن شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ستاد بازسازی در شهر سی سخت تشکیل شده و با توجه به شیوع کرونای انگلیسی برای تشکیل پرونده چهار شعبه در سطح شهر سی سخت راه اندازی شده است.

وی بیان داشت: کلانتری افزود: برای جلوگیری از تجمع در راستای تشکیل پرونده با پیامک به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به دستور ویژه رئیس جمهور تا پایان تیرماه عملیات بازسازی منازل زلزله زدگان به اتمام می‌رسد و به امید خدا تا مرداد ماه مردم در منازل خود ساکن می‌شوند.

استاندار اظهار داشت: قسط نخست تسهیلات که مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال است، به محض تشکیل پرونده برای زلزله زدگان، واریز می‌شود.

وی افزود: با کمک مردم و یاری دولت هرچه سریع‌تر کار بازسازی آغاز می‌شود و تکمیل پرونده مردم زلزله زده نیز برای دریافت تسهیلات آغاز شده است

کد مطلب 5154738

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