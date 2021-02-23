تراز تجاری ایران با اوراسیا بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گزارشی درباره آمار تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا منتشر کرد که نشان می‌دهد ارزش تجارت کالایی بدون احتساب نفت خام ایران با کشورهای عضو اتجادیه اوراسیا در ۱۰ ماه امسال حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که نزدیک به سه درصد از کل ارزش تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این آمار نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

برپایه این گزارش، در ۱۰ ماهه امسال حدود ۲.۲ میلیون تن کالا بدون احتساب نفت خام به ارزش ۸۲۴ میلیون دلار به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش ۱۸ درصدی و چهار درصدی همراه بوده است.

واردات ایران در این مدت از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود ۲.۷ میلیون تن به ارزش ۹۵۶ میلیون دلار بوده که نسبت به ۱۰ ماه پارسال از نظر وزنی افزایش هفت درصدی را تجربه کرده و به لحاظ ارزشی حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.

روسیه، مقصد نخست صادرات در اوراسیا

طی این مدت صادرات ایران به دو کشور روسیه با ۳۸۷ میلیون دلار و ارمنستان با ۲۶۵ میلیون دلار از سایر کشورهای این اتحادیه بیشتر بوده و نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته به ترتیب افزایش ۲۹ درصدی و کاهش ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

در ۱۰ ماه امسال مقدار وزنی صادرات ایران به دو کشور بلاروس با افزایش ۴۴ درصدی و روسیه با افزایش ۲۶ درصدی همراه بوده و به مقصد کشورهای ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان با افت وزنی مواجه شده است، اما به‌جز ارمنستان و قرقیزستان، صادرات ایران به سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از لحاظ ارزشی با افزایش همراه بوده است.

میانگین قیمت صادرات ایران به اوراسیا برابر با ۳۷۵ دلار در هر تن و میانگین قیمت واردات از این منطقه برابر با ۳۵۱ دلار در هر تن است. بالاترین میانگین قیمت صادراتی ایران به مقصد بلاروس با رقم ۲ هزار و ۹۸۸ دلار در هر تن، قزاقستان با رقم ۵۲۷ دلار در هر تن و روسیه با رقم ۴۷۸ دلار در هر تن است.

از کل صادرات ایران به پنج کشور اوراسیا در ۱۰ ماه سال جاری حدود ۶۱۰ میلیون تن به ارزش ۴۵۸ میلیون دلار به اقلام کشاورزی و غذایی اختصاص داشته است که سهم این اقلام از کل صادرات ایران به این منطقه از نظر وزنی معادل ۲۷.۸ درصد و از لحاظ ارزشی برابر با ۵۵.۶ درصد است.

مقاصد اصلی صادرات کشاورزی و غذایی ایران در بین کشورهای اوراسیا سه کشور روسیه با رقم ۳۲۷ میلیون دلار، قزاقستان با رقم ۸۵ میلیون دلار و قرقیزستان با رقم ۲۱ میلیون دلار هستند.

واردات ایران در ۱۰ ماه نخست سال جاری از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود ۲.۷ میلیون تن به ارزش ۹۵۶ میلیون دلار بوده (۳.۱ درصد از کل ارزش واردات کالایی) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افزایش هفت درصدی را تجربه کرده و به لحاظ ارزشی حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.

بیشترین میزان واردات ایران در ۱۰ ماه سال جاری در میان کشورهای اوراسیا از کشور روسیه به ارزش ۹۰۱ میلیون دلار بوده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهار درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اگر چه تراز تجاری ایران در ۱۰ ماه سال جاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا منفی ۱۳۲ میلیون دلار بوده، اما این مقدار نسبت به سال گذشته با بهبود ۸۸ میلیون دلاری همراه بوده است که بخشی از این بهبود به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات به‌طور همزمان از بلاروس، قزاقستان و روسیه و بخشی از آن فقط به دلیل کاهش واردات از قرقیزستان بوده است.

تراز تجاری ایران در ۱۰ ماه سال جاری با کشورهای ارمنستان و قرقیزستان تضعیف شده است.

در مبادلات تجاری ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا در ۱۰ ماه امسال، تراز تجاری ایران بیش از سایر کشورها به نفع روسیه بوده (منفی ۵۱۴ میلیون دلار)، اگرچه نسبت به ۱۰ ماه سال گذشته با بهبود ۱۰۶ میلیون دلاری به نفع ایران هم همراه بوده است.