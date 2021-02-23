انتخابات شوراها در کلانشهرها تمام الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیداسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگو با این پایگاه از برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراها در هشت کلان شهر خبر داد و گفت: با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیأت نظارت، انتخابات شورای شهرهای مشهد، کرج، قم، اهواز، شیراز، تبریز، کرمانشاه و اصفهان به صورت تمام الکترونیک انجام می‌شود.

موسوی با تاکید بر اینکه انتخابات یکی از مهم‌ترین مصادیق مردم سالاری دینی و نماد مشارکت مردم در اداره و تعیین سرنوشت جامعه است؛ اظهار داشت: اراده وزارت کشور، به کارگیری همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای برگزاری انتخابات سالم، باشکوه و مشارکت بالاست و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

وی گفت: با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت هیأت نظارت، انتخابات شورای شهرهای مشهد، کرج، قم، اهواز، شیراز، تبریز، کرمانشاه و اصفهان به صورت تمام الکترونیک انجام می‌شود. وی افزود: البته کلانشهر تهران نیز جزو پیشنهادات ما بود ولی در هیأت نظارت موافقت نشد.

دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به چگونگی برگزاری دوره‌های آموزش مجریان اعلام کرد: با توجه به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پیشگیری از شیوع کرونا، آموزش‌های انتخابات را در سه سطح برنامه ریزی کرده ایم. سطح اول شامل رؤسای ستاد انتخابات استان‌ها، مدیران کل انتخابات و مدیران فناوری استان‌ها و فرمانداران است که در ۱۰ منطقه و با حضور حداکثر ۵۰ نفر برگزار شد. سطح دوم شامل اعضای ستاد انتخابات استان‌ها، معاونین فرمانداران، بخشداران و کارشناسان انتخابات و فناوری اطلاعات است که به صورت ویدئو کنفرانس انجام می‌شود. سطح سوم شامل نمایندگان فرماندار و اعضای شعب است که به صورت غیرحضوری و با استفاده از فناوری‌های نوین آموزش خواهیم داد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان شورای شهرها از ۲۰ اسفندماه در فرمانداری‌های سراسر کشور آغاز خواهد شد؛ افزود یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان، ارائه گواهی عدم سو پیشینه است؛ لذا همه کسانی که تصمیم به ثبت نام دارند در فرصت باقی مانده می‌توانند با مراجعه به مراکز مربوطه اقدام نمایند.

موسوی در پایان اظهار داشت: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از ۱۶ فروردین سال آینده در بخشداری‌ها انجام خواهد شد.