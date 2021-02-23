محمد حیدری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تصادفات برون شهری در استان کرمانشاه اظهار کرد: جاده کرمانشاه - کامیاران حادثه‌سازترین محور مواصلاتی استان کرمانشاه است.

وی با اشاره به انجام عملیات تعریض جاده‌ای در محور کامیاران - کرمانشاه افزود: ۱۵ کیلومتر از این محور که تعریض نشده مسبب بیشترین سوانح رانندگی است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه ۴۷ درصد حوادث جاده‌ای در استان کرمانشاه مربوط به واژگونی خودروها است، تصریح کرد: ۵۳ درصد سوانح رانندگی جاده‌ای به دلیل برخورد خودروها در جاده‌های ۲ طرفه است.

وی ادامه داد: در صورت رعایت سرعت مجاز و پرهیز از سرعت و سبقت بالا در جاده‌های برون شهری قطعاً سوانح رانندگی کاهش می‌یابد.