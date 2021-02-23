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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۴۶

رئیس پلیس راه کرمانشاه؛

بخش تعریض نشده جاده کامیاران حادثه‌خیزترین محور کرمانشاه است

بخش تعریض نشده جاده کامیاران حادثه‌خیزترین محور کرمانشاه است

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: بخش تعریض نشده جاده کامیاران به کرمانشاه حادثه‌خیزترین محور برون شهری استان کرمانشاه است.

محمد حیدری بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تصادفات برون شهری در استان کرمانشاه اظهار کرد: جاده کرمانشاه - کامیاران حادثه‌سازترین محور مواصلاتی استان کرمانشاه است.

وی با اشاره به انجام عملیات تعریض جاده‌ای در محور کامیاران - کرمانشاه افزود: ۱۵ کیلومتر از این محور که تعریض نشده مسبب بیشترین سوانح رانندگی است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه ۴۷ درصد حوادث جاده‌ای در استان کرمانشاه مربوط به واژگونی خودروها است، تصریح کرد: ۵۳ درصد سوانح رانندگی جاده‌ای به دلیل برخورد خودروها در جاده‌های ۲ طرفه است.

وی ادامه داد: در صورت رعایت سرعت مجاز و پرهیز از سرعت و سبقت بالا در جاده‌های برون شهری قطعاً سوانح رانندگی کاهش می‌یابد.

کد مطلب 5154755

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    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      دهها سال است که مکررا وعده تکمیل بزرگراه کرمانشاه _ کامیاران داده می شود . متاسفانه بعلت عدم رسیدگی و تکمیل این مسیر ۱۵ کیلومتری این جاده به مرگبار ترین جاده استان مبدل شده . به چه علت باید این مسیر در اولویت ساخت راههای کشور قرار گیرد؟؟؟؟
    • کرمانشاهی IR ۱۹:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      کامیاران داده می شود . متاسفانه بعلت عدم رسیدگی و تکمیل این مسیر ۱۵ کیلومتری این جاده به مرگبار ترین جاده استان مبدل شده . به چه علت نباید این مسیر در اولویت ساخت راههای کشور قرار گیرد؟؟؟؟

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