مشکلات اقتصادی امروز جامعه در نظام اسلامی قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی در جلسه درس اخلاق کارکنان تیپ انصارالحسین (ع) که با رعایت شیوهنامههای بهداشتی برگزار شد، اظهار کرد: چنانچه در روایات فراوان وارد شده است محبت و دلبستگی دنیا عامل و رأس همه خطاها و گرفتاریها است و تمام گرفتاریهای بشر امروز به خاطر دنیاپرستی است.
وی با با شرح خطبه ۸۱ نهج البلاغه امیرالمؤمنین (ع) به تبیین جایگاه و نگرش دین در باب دنیاپرستی و دلبستگی به مادیات پرداخت و اظهار داشت: البته تلاش برای رفاه انسان مذموم نیست و اهل بیت (ع) اهل کار بودند و ثروتهای عظیمی در اختیار داشتند، اما آنچه مهم است زندگی ساده و پرهیز از اسراف و تجمل و عدم دلبستگی و طمع به لذتهای مادی است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: مشکلات اقتصادی و بیکاری و مشکلات مستأجرین باید پیگیری و حل شود و وجود این مشکلات در نظام اسلامی قابل تأیید و پذیرش نیست، اما در عین حال مردم نیز با وجود انتقاد و اعتراض، نباید به خاطر این مشکلات از خداوند گلهمندی کرده و ناسپاسی کنند.
وی بیان داشت: رضایتمندی و شکر به درگاه خدا از مهمترین شئون زیادی نعمت و برکتها است و شاید یکی از عوامل بروز بیماریها و قحطی و مشکلات غیرطبیعی امروز، ناسپاسیهای انسان باشد.
شعبانیموثقی افزود: مطالعه و الگوگیری از سیره و سبک زندگی ائمه اطهار (ع) فرد و جامعه را به سعادت و کمال حقیقی میرساند.
وی با اشاره به اهمیت ماه رجب و تقرب به درگاه الهی گفت: این ماه بزرگ، فرصتی بزرگ برای آشتی با خدا و ایجاد پیوند و محبت با خداوند متعال است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان اظهار داشت: انس با قرآن و نافله و اتصال انسان و به ویژه قشر جوان با منبع فیض الهی در روحیه و طهارت باطن انسان اثرات بسیار عجیبی دارد که نباید از آن غافل شد.
وی با سفارش به انجام عبادات و اعمال ماههای شریف رجب و شعبان و رمضان گفت: با تقویت رابطه خود و خانواده با معنویات میتوانیم بسیاری از گرههای موجود در نظام اجتماعی را رفع کنیم.
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