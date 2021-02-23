اصلاح در ساختار پژوهش، نخبگان و تربیت مدرس در جامعه الزهرا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مدنی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید جامعه الزهرا (س) ضمن تشکر از همکاران و خدمتگزاران این مجموعه، از رهبر معظم انقلاب به دلیل اعتماد در انتصاب و قبول استعفا تشکر کرد و گفت: برخی مشکلات و بیماری‌های جسمانی برای من ایجاد مشکل کرده است و از آنجا که استرس کاری برایم مضر است، بدون هیچ بهانه‌ای، توانایی ادامه همکاری را نداشتم لذا تصمیم به استعفا گرفتم.



مدیر سابق جامعه الزهرا با اشاره به لزوم رعایت قوانین افزود: من تلاش کردم همه قوانین مصوب را رعایت کنم و بعضی تصمیمات را علی رغم برخی فشارها، بخاطر حراست از قانون، عملی کردم.

وی تشکیل مدیریت واحد برای ارگان‌های فعال در جامعه الزهرا را از جمله تلاش‌های صورت گرفته در زمینه حفظ بنیادین جامعه الزهرا اشاره کرد و گفت: تلاش برای عدم کاهش بودجه، تثبیت همایش کتاب سال بانوان و پیگیری صدور مدارک تحصیلی، از دیگر اقدامات در این زمینه است.

حجت الاسلام مدنی افزود: هرچند مشکلات بسیاری در این راه وجود داشت ولی با یاری خداوند و مدد اهل بیت (ع)، برای حل این مشکلات تلاش کردیم و از آن عبور کردیم.

مدیر سابق جامعه الزهرا به اصلاحات ساختار تشکیلاتی این مجموعه آموزشی اشاره کرد و افزود: ما با کمک هیأت امنا، تشکیلات و چارت نفرات را اصلاح کردیم و برای بهبود شرایط در این زمینه وضعیت شغلی و استخدامی بعضی از نیروها را تغییر دادیم.

وی با اشاره به رشد و تشکیل همه بخش‌های جامعه الزهرا، گفت: تشکیل بخش تربیت مدرس، بخش تربیت پژوهشگر، اداره بازرسی و نظارت، تشکیل بخش نخبگان و انتشار مجلات علمی از جمله فعالیت‌های ما در این زمینه بوده است.

حجت الاسلام مدنی با اشاره به بی نیازی این مجموعه از بودجه دولتی، پیگیری موضوع منابع پایدار را لازم دانست و در پایان برای پیشرفت جامعه الزهرا دعا کرد.