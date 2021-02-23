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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۰

سخنگوی صنعت برق اعلام کرد

تداوم هوای سرد در یک هفته آینده/کاهش مصرف گاز و برق را جدی بگیریم

تداوم هوای سرد در یک هفته آینده/کاهش مصرف گاز و برق را جدی بگیریم

سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که پیش بینی ها بیانگر تداوم سرمادر یک هفته پیش روست، از همه هموطنان خواست به منظور کمک به تامین انرژی مورد نیاز همه بخش ها، از مصارف بی رویه پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی کشور، سرمای هوا همچنان در یک هفته آینده تداوم خواهد داشت که این موضوع باعث افزایش مصرف گاز و برق در کشور می‌شود

رجبی مشهدی در همین خصوص با درخواست از همه هموطنان در بخش‌های مختلف از جمله ادارات، خانگی و تجاری برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی تصریح کرد: این میزان صرفه جویی امکان تأمین برق پایدار و مطمئن را برای همه هموطنان فراهم خواهد ساخت.

سخنگوی صنعت برق افزود: سردی هوا موجب افزایش مصرف گاز در کشور می‌شود که همین موضوع، تأمین سوخت نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رجبی مشهدی با اشاره به همکاری صنعت برق و گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از اختلال در تأمین برق کشور، خاطرنشان کرد: با این حال کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق و گاز می‌تواند، پایداری شبکه برق را افزایش و تأمین برق و گاز سایر هموطنان را تسهیل کند.

سخنگوی صنعت برق درخصوص راهکارهای کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق و گاز نیز گفت: برای این کار راه‌های ساده ای وجود دارد که از آن جمله می‌توان به خاموش کردن وسایل گرمایشی و روشنایی پس از اتمام کار ادارات و سازمان‌ها و بخش تجاری و به خصوص در دو روز تعطیل آخر هفته و در بخش خانگی خاموش کردن حداقل یک لامپ روشنایی و استفاده از نور طبیعی روز، عدم باز نگه داشتن مستمر پنجره‌ها به صورت مداوم برای کاهش احتمال ابتلاء به کرونا و کاهش سطح شعله بخاری‌ها و دمای تنظیم وسایل گرمایشی و پوشیدن لباس گرم در منزل از مهمترین و ساده‌ترین کارهایی است که می‌تواند مصرف برق و گاز را ۱۰ درصد کاهش دهد.

کد مطلب 5154766

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