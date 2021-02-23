تداوم هوای سرد در یک هفته آینده/کاهش مصرف گاز و برق را جدی بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی کشور، سرمای هوا همچنان در یک هفته آینده تداوم خواهد داشت که این موضوع باعث افزایش مصرف گاز و برق در کشور می‌شود

رجبی مشهدی در همین خصوص با درخواست از همه هموطنان در بخش‌های مختلف از جمله ادارات، خانگی و تجاری برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی تصریح کرد: این میزان صرفه جویی امکان تأمین برق پایدار و مطمئن را برای همه هموطنان فراهم خواهد ساخت.

سخنگوی صنعت برق افزود: سردی هوا موجب افزایش مصرف گاز در کشور می‌شود که همین موضوع، تأمین سوخت نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رجبی مشهدی با اشاره به همکاری صنعت برق و گاز برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از اختلال در تأمین برق کشور، خاطرنشان کرد: با این حال کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق و گاز می‌تواند، پایداری شبکه برق را افزایش و تأمین برق و گاز سایر هموطنان را تسهیل کند.

سخنگوی صنعت برق درخصوص راهکارهای کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق و گاز نیز گفت: برای این کار راه‌های ساده ای وجود دارد که از آن جمله می‌توان به خاموش کردن وسایل گرمایشی و روشنایی پس از اتمام کار ادارات و سازمان‌ها و بخش تجاری و به خصوص در دو روز تعطیل آخر هفته و در بخش خانگی خاموش کردن حداقل یک لامپ روشنایی و استفاده از نور طبیعی روز، عدم باز نگه داشتن مستمر پنجره‌ها به صورت مداوم برای کاهش احتمال ابتلاء به کرونا و کاهش سطح شعله بخاری‌ها و دمای تنظیم وسایل گرمایشی و پوشیدن لباس گرم در منزل از مهمترین و ساده‌ترین کارهایی است که می‌تواند مصرف برق و گاز را ۱۰ درصد کاهش دهد.