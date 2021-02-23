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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۲

مدیرکل تعزیرات همدان:

مرغ گرم در همدان روزانه توزیع می‌شود

مرغ گرم در همدان روزانه توزیع می‌شود

همدان_مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار سازمان صمت به صورت روزانه اقدام به توزیع مرغ گرم در سطح بازار می‌کند و مردم نگران نباشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش جودکی از حضور میدانی تعزیرات حکومتی همدان در بازار مرغ خبر داد و اظهار داشت: مرغ به اندازه کافی در بازار موجود است.

وی ادامه داد: طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار سازمان صمت به صورت روزانه اقدام به توزیع مرغ گرم در سطح بازار می‌کند و مردم نگران نباشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اظهار کرد: امروز تیمی متشکل از مدیرکل، معاون و کارشناسان تعزیرات حکومتی، رئیس، معاون و کارشناسان سازمان صمت در کنار صدا و سیما در بازار حضور داشتند و از نزدیک نحوه توزیع مرغ را رصد کردند.

وی افزود: پل ارتباطی ما با مردم تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای ۱۲۴ و سامانه www.۱۲۴.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و تارنمای t۱۳۵.ir است که می‌توانند گزارشات خود را اعلام کنند.

کد مطلب 5154772

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