به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش جودکی از حضور میدانی تعزیرات حکومتی همدان در بازار مرغ خبر داد و اظهار داشت: مرغ به اندازه کافی در بازار موجود است.

وی ادامه داد: طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار سازمان صمت به صورت روزانه اقدام به توزیع مرغ گرم در سطح بازار می‌کند و مردم نگران نباشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اظهار کرد: امروز تیمی متشکل از مدیرکل، معاون و کارشناسان تعزیرات حکومتی، رئیس، معاون و کارشناسان سازمان صمت در کنار صدا و سیما در بازار حضور داشتند و از نزدیک نحوه توزیع مرغ را رصد کردند.

وی افزود: پل ارتباطی ما با مردم تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای ۱۲۴ و سامانه www.۱۲۴.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و تارنمای t۱۳۵.ir است که می‌توانند گزارشات خود را اعلام کنند.