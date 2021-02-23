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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۸:۰۱

شهردار پردیس خبر داد؛

تداوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در پردیس

تداوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در پردیس

پردیس- شهردار پردیس از تداوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی همتی در یازدهمین نشست دوره‌ای مدیران شهرداری پردیس اظهار داشت: خانواده بزرگ شهرداری پردیس پس از گذار از دورانی سخت و در سایه کارکردی مناسب، پرهیز از حواشی و تلاش وافر به یک ساحل امن و آرام رسیده اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است و همچنان باید در راستای خدمت به شهروندان کوشید.

وی ادامه داد: خوشبختانه بودجه پیش بینی شده شهرداری پردیس با وجود عبور از سالی دشوار به لحاظ درآمدی به طور کامل محقق شد.

همتی اضافه کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز همواره در دستور کار شهرداری پردیس قرار دارد اما این رویه در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، مراقبت و پیشگیری از بزنگاه‌های فساد در بخش‌های مختلف شهرداری و بازآرایی مبلمان و منظر شهری در آستانه سال نو از دیگر تأکیدات شهردار پردیس در این نشست بود.


 

کد مطلب 5154776

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    نظرات

    • محمدی IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      2 0
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      شهردارمحترم بیاییدجلوی گودبرداری وازبین بردن منابع طبیعی پشت فاز۴محله۴ جلوش روبگیریدکوههارودارن برمیدارن واسم شهرک فرازروهم گذاشتن بهش.منابع طبیعی رودست گذاشتن روش
    • دانا IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شهردار محترم فاز ۱۱ پردیس لطفا به این سگهای ولگرد که در راه و نیم راه بصورت انبوه جمع میشن و شبها از صدای پارسشون خواب نداریم کمی توجه کنین بخدا ما حاشیه نشین نبودیم روزگار مارو به حاشیه اورد ولی اینجا هم از دست سگها ارامش نداریم بخصوص درشب . چندین بار با چشم خودم دیدم حمله کردن به بچه ها

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