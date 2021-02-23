تداوم مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی همتی در یازدهمین نشست دوره‌ای مدیران شهرداری پردیس اظهار داشت: خانواده بزرگ شهرداری پردیس پس از گذار از دورانی سخت و در سایه کارکردی مناسب، پرهیز از حواشی و تلاش وافر به یک ساحل امن و آرام رسیده اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است و همچنان باید در راستای خدمت به شهروندان کوشید.

وی ادامه داد: خوشبختانه بودجه پیش بینی شده شهرداری پردیس با وجود عبور از سالی دشوار به لحاظ درآمدی به طور کامل محقق شد.

همتی اضافه کرد: مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز همواره در دستور کار شهرداری پردیس قرار دارد اما این رویه در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، مراقبت و پیشگیری از بزنگاه‌های فساد در بخش‌های مختلف شهرداری و بازآرایی مبلمان و منظر شهری در آستانه سال نو از دیگر تأکیدات شهردار پردیس در این نشست بود.



