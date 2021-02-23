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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۰۱

استاندار فارس اعلام کرد؛

استان فارس میزبان میهمانان نوروزی نخواهد بود

استان فارس میزبان میهمانان نوروزی نخواهد بود

شیراز – استاندار فارس گفت: نوروز امسال مانند سال گذشته محدودیت سفرهای نوروزی به استان فارس و شهر شیراز اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد استانی کرونا در فارس گفت: افزایش رفت و آمدها و مسافرت‌های غیر ضرور باعث شده وضعیت کرونایی استان بار دیگر از وضعیت آبی خارج شود.

وی با تاکید بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان گفت: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان بایستی ادامه یابد تا وضعیت کرونایی استان بهتر شود.

استاندار فارس گفت: باید محدودیت‌ها در دستور کار قرار بگیرد و مدیران باید با جدیت در اعمال این محدودیت‌ها نقش آفرینی کنند.

رحیمی افزود: با توجه به رنگ بندی کرونایی در نقاط مختلف استان باید تدابیر خاص انجام شود تا وضعیت در شهرستان‌های زرد و نارنجی رفته رفته بهتر شود.

کد مطلب 5154779

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