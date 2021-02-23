نرخ سیگار در سال آینده افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بند الحاقی ۱ تبصره ۶ این لایحه تصویب شد.

به موجب این مصوبه در اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد ریال، هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.