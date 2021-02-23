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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۱۰

در جریان بررسی بودجه؛

نرخ سیگار در سال آینده افزایش یافت

نرخ سیگار در سال آینده افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مالیات بر خرده فروشی سیگار در سال آینده را تعیین کرده و آن را افزایش دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بند الحاقی ۱ تبصره ۶ این لایحه تصویب شد.

به موجب این مصوبه در اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد ریال، هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.

کد مطلب 5154784
زهرا علیدادی

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