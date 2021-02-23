دیدار با سایپا سطح والیبال ایران را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی نخست مرحله پلی آف تیم‌های سیرجان و سایپا امروز از ساعت ۱۴ در سالن فدراسیون والیبال مقابل هم صف آرایی کردند و در پایان تیم سیرجان موفق شد در یک دیدار نزدیک و نفس گیر با نتیجه سه بر دو پیروز شود.

محمدرضا تندروان سرمربی تیم سیرجان پس از پیروزی تیمش گفت: سطح والیبال ایران را بازی امروز نشان داد. دیداری بی نظیر بود و هر کسی این بازی را ببیند متوجه خواهد شد که بی دلیل نیست تیم ملی والیبال ایران در جایگاه هشتم جهان قرار دارد. رقابت‌های لیگ تازه در مرحله پلی آف خودش را نشان داد.

وی در ادامه تأکید کرد: به تیم سایپا تبریک می گویم. همچنین به بازیکنان خودم که با جان و دل بازی کردند. هنوز اتفاقی رخ نداده، تمام تمرکز خود را بر بازی روز پنجشنبه خواهیم گذاشت. اگر در مرحله مقدماتی برای هر پیروزی یک ساعت خوشحال بودیم، برای پیروزی امروز یک دقیقه خوشحالی کافی است.

تندروان درباره عصبانیتش در انتهای بازی گفت: عصبانی نشدم. سوءتفاهم رخ داد. می‌خواستم به تیم مقابل خسته نباشید بگویم و سوءتفاهمی پیش آمد.