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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۳۷

رییس هیئت امنای جامعه الزهرا(س):

جامعه الزهرا(س) نهادی مستقل و الگو برای سایر مجموعه هاست

جامعه الزهرا(س) نهادی مستقل و الگو برای سایر مجموعه هاست

قم- رییس هیئت امنای جامعه الزهرا(س) با اشاره به الگو بودن جامعه الزهرا برای مجموعه های دیگر گفت: این مجموعه مستقل است و نباید با جای دیگری ادغام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه حجت الاسلام دیانی به عنوان سرپرست جامعه الزهرا (س) و تقدیر از زحمات حجت الاسلام مدنی با اشاره به ارزش فعالیت‌های حجت الاسلام مدنی گفت: بیان تمام این فعالیت‌ها زمان زیادی نیاز دارد و مدیریت سابق جامعه الزهرا (س) علاوه بر زدودن اشکالات فعلی، جامع و آینده‌نگرانه بود.

رئیس هیئت امنای جامعه الزهرا (س) وجه به تبلیغ، فرهنگ و آموزش را یکی دیگر از ویژگی‌های حجت الاسلام مدنی دانست و افزود: ایشان به مسائل بین‌المللی نیز توجه داشت و لذا با برپایی چند همایش بین‌المللی، جامعه الزهرا را در زمینه‌های متعددی رشد داد.

وی به دلسوزی مدیر سابق جامعه الزهرا (س) نیز اشاره کرد و افزود: حجت الاسلام مدنی به دنبال پیشرفت کارهای مجموعه بودند و علی رغم پافشاری و پیگیری ما برای ادامه مدیریت، ایشان نپذیرفتند.

وی با اشاره به الگو بودن جامعه الزهرا (س) برای دیگران، گفت: این مجموعه مستقل است و نباید با جای دیگری ادغام شود و جامعه الزهرا بر مبنای سیاست گذاری خودش، در این مسیر گام بر خواهد داشت.

کد مطلب 5154796

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