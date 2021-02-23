به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌الدین مظفر معاون وزیر ارشاد، حج و اوقاف و مسئول مستقیم امور حج افغانستان و هیئت همراه امروز با حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در محل سازمان حج و زیارت دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که آقای اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت و حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی اخویان مدیر آموزش بعثه مقام معظم رهبری نیز حضور داشتند، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت مردم کشور افغانستان را افرادی بسیار کوشا در جبهه‌های مختلف توصیف و اظهار کرد: افغانستان، کشوری است که شخصیت‌های ارزنده‌ای را در طول تاریخ تربیت کرده است اما از جور روزگار دست خوش حوادث مختلف قرار گرفته و متأسفانه برخی از درگیری‌ها، زخم‌های بزرگی به این کشور وارد کرده است.

وی با بیان اینکه دو بعثه حج جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در موسم حج ارتباطات بسیار خوبی دارند و به تبادل تجربیات می‌پردازند، یادآور شد: هر چه اینگونه تعاملات در حوزه حج میان کشورهای اسلامی افزایش یابد، به بهینه شدن فعالیت‌ها منجر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه زائران خارجی امسال نتوانستند به دلیل شیوع ویروس کرونا در مراسم حج حضور یابند، تصریح کرد: سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری از این فرصت استفاده کرده و با تشکیل کارگروه‌های بیست و یک گانه به آسیب‌شناسی مباحث حج و زیارت در حوزه‌های مختلف پرداختند. در این جلسات کارشناسان و متخصصان مربوطه ضمن آسیب شناسی و بررسی مشکلات، اصلاحات و تغییرات لازم را ارائه کردند که این نظرات در جلسات مشترک با حضور مسئولان عالی در مجموعه سازمان حج و بعثه بررسی شد و به تأیید رسید.

وی افزود: به یقین پویایی هر مجموعه موجب بالندگی و پیشرفت خواهد بود، اگر هر مجموعه‌ای پویا نباشد به اضمحلال می‌انجامد باید همه به این مسئله توجه کنیم و در مسیر بهینه‌شدن برنامه‌های حج و زیارت گام بر داریم.

معاون وزیر ارشاد و حج اوقاف افغانستان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام آقای محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف جمهوری افغانستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور برادر هستند که علاوه بر مشترکات فراوان، مناسبات بسیار خوب و طولانی در همسایگی داشته و دارند که آن را در طول تاریخ بین همدیگر حفظ و نگهداری کرده‌اند و تعاملات نیز بر اساس همین همسایگی صورت گرفته است.

وی با ابراز تأسف از تعطیلی حج به دلیل شیوع ویروس کرونا، از بلاتکلیفی کشورهای اسلامی در خصوص حج آینده انتقاد کرد و گفت: متأسفانه عربستان همچنان کشورهای اسلامی را در بی‌خبری قرار داده است و در مورد برگزار شدن یا برگزار نشدن حج آینده تاکنون اطلاع رسانی نکرده و همین موضوع موجب سردرگمی زائران شده است.

مظفر به اقدامات وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان برای بهره‌گیری از فرصت تعطیلی حج به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره و تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی، برای بهینه‌سازی در عرصه‌های مختلف تلاش‌هایی را انجام داده‌ایم. البته فعالیت‌های امور حج در افغانستان و ایران متفاوت است، زیرا در ایران، سازمان حج و زیارت به صورت مستقل فعال است اما در افغانستان، وزارت خانه در سه بخش ارشاد، حج و اوقاف فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه جمعیت افغانستان بیش از ۳۵ میلیون نفر است و هر سال بیش از ۳۰ هزار نفر از این کشور به حج اعزام می‌شوند، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه حج و زیارت تجربیات بسیار گرانبها و موفقی دارد و آمادگی داریم برای انتقال این تجربیات، تعاملات بیشتری داشته باشیم.

در این دیدار آقایان سید حجت الله، رئیس مجمع علمی، محراب دانش و غلامعلی کلانتری مشاوران وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در بخش‌های ارشاد و مساجد و اوقاف؛ نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود بمنظور تبادل تجربیات بین دو طرف پرداختند.

این گزارش حاکیست، آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز در این جلسه با اشاره به نامعلوم بودن وضعیت حج آینده یادآور شد: یکی از موضوعات مهم دست اندرکاران حج، مشخص شدن وضعیت حج می‌باشد زیرا زمان به سرعت در حال گذر است و با محدودیت وقت برای برنامه‌ریزی مواجه هستیم و تا امروز خبر رسمی مبنی بر برگزار شدن و یا برگزار نشدن حج نداریم.

در پایان این جلسه مقرر شد که کمیته‌های حمل و نقل داخلی و هوایی، تغذیه و تدارکات، اسکان و اعزام تشکیل شود و با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه در حوزه‌های آموزش، پژوهش و اجرایی انتقال تجربیات مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در قالب تفاهم‌نامه میان دو طرف امضا شود.