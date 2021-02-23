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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۷:۳۴

مذاکره باشگاه سویا اسپانیا با مدیر برنامه سردار آزمون

مذاکره باشگاه سویا اسپانیا با مدیر برنامه سردار آزمون

مدیر ورزشی باشگاه سویا اسپانیا مذاکراتی را با مدیر برنامه سردار آزمون مهاجم ایرانی انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «elgoldigital» اسپانیا در خبری مدعی شد باشگاه سویا مذاکراتش را برای جذب سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت روسیه آغاز کرده است. این سایت با اشاره به آمار گلزنی سردار در تیم زنیت، از وی به عنوان یکی از «نزدیکترین» گزینه‌ها برای حضور در تیم سویا نام برد؛ تیمی که مشکلاتی در خط حمله خود دارد و بنابراین باید با جذب مهاجم جدید تقویت شود.

سایت اسپانیایی همچنین با بیان اینکه قرارداد آزمون با زنیت در تابستان ۲۰۲۲ تمام می‌شود، قیمت خرید این بازیکن را ۲۰ میلیون یورو برآورد کرد و نوشت: «مونچی (مدیر ورزشی باشگاه سویا) اولین ارتباط را با مدیر برنامه سردار آزمون برقرار کرده است. این فوتبالیست دوست دارد به لالیگا برود و تحت سرمربیگری خولن لوپتگی بازی کند.»

کد مطلب 5154806

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