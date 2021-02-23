ایران به مؤلفه قدرت دفاعی و نظامی نگاه توسعه طلبانه نداشته وندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش مهم مراکز علمی و غیر نظامی و حتی خصوصی در تأمین نیاز نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس، آن را یک تجربه ارزنده خواند و گفت: در دوران پس از دفاع مقدس از جمله شرایط تحریم نیز بخش دفاعی و نظامی کشور خدمات متقابل و تأثیرگذار به بخش غیر نظامی از جمله اقتصاد وصنعت کشور ارائه کرده است.

رئیس جمهور قدرت نظامی و دفاعی مبتنی و متکی بر اصول اسلامی و اخلاق انسانی را از ویژگی‌ها و تفاوت‌های اساسی دکترین دفاعی ایران با سایر کشورها برشمرد و تصریح کرد: در شرایطی که برخی کشورها و قدرت‌ها با هدف سلطه بر جهان و توسعه طلبی به مؤلفه قدرت نظامی و تسلیحاتی نگاه می‌کنند و با همین انگیزه وارد رقابت‌های برتری جویی و مسابقه تسلیحاتی با یکدیگر شده اند، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد، ایمان و باورهای دینی خود، چنین هدفی را مدنظر نداشته و نخواهد داشت.

روحانی با اشاره به فتوا و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در خصوص قدرت و توان دفاعی گفت: سند جامع علمی، دفاعی و امنیتی باید به گونه‌ای تدوین شود تا در حرکت نیروهای مسلح در مسیر تقویت قدرت دفاعی اثر گذار باشد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ترسیم نقشه راه برای استحکام حلقه ارتباط و همکاری دانشگاه و مراکز علمی و تحقیقاتی با بخش دفاعی را ضروری خواند و گفت: با استفاده از تجربه‌های موجود در کشورهای توسعه یافته می‌توان بخش خصوصی بویژه مراکز دانش بنیان را وارد عرصه همکاری با نیروهای مسلح کرد.